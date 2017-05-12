Акимат Кызылординской области и АО «ForteBank» закрепили совместные планы по сотрудничеству в регионе

В 2016 году концепция и дизайн новых отделений ForteBank были отмечены в числе 12 лучших дизайнов банковских отделений в мире по версии издания The Financial Brand (США).

Ключевой составляющей встречи стало подписание Меморандума о сотрудничестве, в котором стороны закрепили намерение расширить совместную работу в рамках привлечения инвестиций и финансирования проектов в регионе.





В презентации, посвященной началу строительства высокотехнологичного современного офисного комплекса в самом сердце нового административного и делового центра Кызылорды, приняли участие аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев и Председатель Правления АО «ForteBank» Магжан Ауэзов.









«ForteBank на сегодняшний день является одним из крупнейших и перспективных банков страны и Центральной Азии, а также занимает лидирующие позиции по уровню достаточности капитала и показателям ликвидности. Сегодня еще одним значимым событием является начало строительства нового офиса банка. Проект, выполненный в стиле «хай-тек», позволит не только улучшить качество и расширить сферу обслуживания клиентов банка, но и придаст неповторимый архитектурный облик нашему городу. Мы уверены, что реализация совместных проектов даст положительный импульс развитию нашего региона», - отметил в своей речи Крымбек Кушербаев.









«Мы высоко ценим долгосрочное партнерство с акиматом Кызылординской области. Банк уже уверенно выходит на лидирующие позиции по предоставлению услуг населению и компаниям в регионе. Клиентами областного филиала ForteBank являются более 28 000 человек и около 3 000 компаний. Подписание Меморандума и начало строительства нового офиса в Кызылорде являются важными шагами в реализации стратегии Банка, направленной на укрепление и расширение деятельности во всех регионах страны», - подчеркнул в своем докладе Магжан Ауэзов.









Архитектура здания выдержана в стиле современного индустриального хай-тека. Отличительной чертой внешнего облика является полностью прозрачный стеклянный фасад, олицетворяющий транспарентность и прозрачность.





Интерьеры разработаны для ForteBank дизайнерским бюро Dinn (Италия) в соответствии с концепцией современного банковского обслуживания. В планировке офиса предусмотрены круглосуточный доступ к банкоматам и терминалам, зоны самообслуживания, избавляющие клиентов от ожидания в очередях, конференц-комнаты и залы, которыми смогут пользоваться клиенты и гости Банка.









В 2016 году концепция и дизайн новых отделений ForteBank были отмечены в числе 12 лучших дизайнов банковских отделений в мире по версии издания The Financial Brand (США).





Отделения нового формата уже успешно работают и принимают клиентов в Астане, Алматы, Шымкенте и Каскелене.





Общая информация о банке





АО «ForteBank» – один из крупнейших банков Казахстана, образованный в 2015 году в результате слияния АО «Альянс Банк», АО «Темiрбанк» и АО «ForteBank». Банк представлен во всех регионах и городах страны 19 филиалами и 102 отделениями, а также обширной терминальной и эквайринговой сетью, насчитывающей более 800 банкоматов и около 7 000 POS-терминалов в торговых и сервисных предприятиях. В Банке работает более 3 500 специалистов. По состоянию на 31 декабря 2016г. АО «ForteBank» занимает первое место по уровню достаточности капитала среди крупнейших банков страны.











