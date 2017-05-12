Астана станет столицей Недели звёзд хоккея-2018

Неделя Звёзд Хоккея пройдет в Астане с 10 по 14 января 2018 года и в едином формате включит в себя Матч Звёзд ЖХЛ, Кубок Вызова МХЛ и Матч Звёзд КХЛ, в том числе Мастер-шоу.

Континентальная хоккейная лига и «Барыс» подписали соглашение о проведении Недели звёзд хоккея 2018 в Астане. В церемонии приняли участие президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, аким города Астаны Асет Исекешев и президент хоккейного клуба «Барыс» Аскар Шопобаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт организации.





«Выбор Астаны как места проведения Недели Звёзд Хоккея 2018 не случаен. Столица Казахстана – удобный город с развитой инфраструктурой, располагающий одной из самых современных и комфортабельных арен в КХЛ. Всем известно, что жители Казахстана любят хоккей, хорошо разбираются в игре и поэтому с особой радостью примут Неделю Звёзд и всех гостей и участников этого значимого события. Как и год назад в Уфе, мы заключили особое соглашение, которое обеспечит высокий уровень организации и координации при подготовке к мероприятию. Уверен, что Астана-2018 станет памятной страницей в многолетней истории звёздного шоу», - отметил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.





В конкурсе на право проведения мероприятия Астана обошла Владивосток, Казань и Хельсинки.





В свою очередь президент хоккейного клуба «Барыс» Аскар Шопобаевподчеркнул: «Сегодня действительно важный исторический день не только для «Барыса» и Астаны, но и всего Казахстана. Принять у себя Матч Звёзд КХЛ, который уже трансформировался в целую неделю хоккейного праздника – это давняя мечта всех ценителей этой замечательной игры в нашей стране. Республика празднует 25-летие своей независимости, скоро в столице пройдёт всемирная выставка EXPO-2017, а сегодня мы получили право принять такой престижный спортивный форум, как Неделя Звёзд Хоккея. Коллектив «Барыса» и нашей красавицы-арены приложат максимум усилий, чтобы это мероприятие в Астане стало незабываемым и ярким. Тем более, что оно будет юбилейным, десятым в истории КХЛ. Очень почётно, что выбор лиги сделан в пользу Казахстана».



