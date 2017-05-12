Сапарбаев пожаловался на дорогие лекарства в РК

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев предлагает для решения проблемы с накрутками на лекарства внедрять автоматизированную систему отслеживания лекарственных препаратов от производителя до покупателя, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Если взять в нашей соседней Оренбургской области лекарство для диабета, если перевести в нашу валюту стоит 8 500 тенге, а у нас стоит 17 тысяч тенге, то есть в 2 раза выше. Аналогично, «Урсосан» у них стоит 7 тысяч (тенге), а у нас 14 тысяч тенге», - сказал он в ходе парламентских слушаний по вопросам обеспечения населения лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.





«Или имеется такая ситуация. Рядом находится аптека, может максимум 500 метров. Но разница в лекарствах начинается от 30 до 50% (…). Это все от посредников: дистрибьюторы, склады и так далее. Через сколько рук проходит это лекарство, пока дойдет от производителя до покупателя?!» - добавил Б. Сапарбаев.





Глава региона уточнил, что сегодня акиматы не имеют каких-либо полномочий повлиять на владельцев аптек в плане ценообразования.





«Конечно, каждый хочет свои проценты и в результате идет завышение минимум в два – три раза. У нас, у местных исполнительной власти рычагов нет, поэтому поручения президента по отношению в установлении государственного регулирования и те вопросы, которые сегодня поднимают депутаты, мы считаем правильным. Я думаю, что мои коллеги все эти инициативы поддерживают, особенно что касается ценообразования на рынке. Имеются в виду лекарства», - пояснил спикер.





По его мнению, необходимо принимать меры в целях борьбы с большими наценками на лекарства и, как вариант, аким считает, что необходимо внедрять автоматизированную систему отслеживания цен на лекарственные средства от производителя до покупателя.





«Автоматизированные системы выписки всех рецептов. Внедрить систему отслеживания лекарственных средств от производителя до покупателя. Тогда вот такой разницы между регионами, между аптеками не будет. Самое главное, что мы будем смотреть, отслеживать - сколько имеется посредников», - заметил он.





Также Б. Сапарбаев добавил, что с прошлого года подорожала в разы процедура проведения экспертизы препаратов, что в свою очередь отражается на ценах на лекарства.





«Проведение экспертизы качества лекарственных средств. Хочу привести один пример. Есть такая государственная организация РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств». Если в прошлом году за экспертизу «Антигриппина» платили 6 тысяч тенге, то сейчас надо платить 70 тысяч тенге. То есть в 11 раз больше. За «Аспирин» платили 4 тысячи тенге, сейчас надо платить 60 тысяч тенге. То есть рост в 15 раз. В чем причина? Мы неоднократно писали, но, к сожалению, пока такого понятного ответа не получили», - констатировал глава региона.





«Непонятно, я еще раз повторяю, что изменилось или к нам какая-то технология изменилась, или качество лекарства изменилось, чтобы госорганизация в 15 раз повысила стоимость на свои услуги? Конечно, это будет отражаться на цене лекарства. Было правильно сказано в отношении работы отечественных лабораторий, они должны соответствовать международным стандартам», - отметил аким.





Еще одним важным вопросом, по его словам, является ответственность руководителей аптек.





«Конечно, один из самых главных вопросов. Это повышение ответственности руководителей аптек. Мы понимаем, что это бизнес, но они же должны нести какую-то ответственность перед государством, перед населением. Бизнес должен быть прозрачным, открытым, честным, законным. Никаких вопросов нет. Самое главное, это очень важно для нашего населения. И если этот вопрос будет решаться, то мы, конечно, услышим благодарность от жителей, от пожилых людей, от аксакалов. Мы обеспечим выполнение поручения главы государства», - заключил Б. Сапарбаев.





Ксения Давыдова, Астана