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Начало учебного года могут перенести в Астане из-за ЭКСПО

12 мая 2017, 12:41

Управление образования столицы вышло с предложением начать учебный год в столице с 12 сентября.

В Астане рассматривается возможность переноса начала учебного года из-за проведения выставки ЭКСПО в Астане, сообщила вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева на брифинге в службе центральных коммуникаций.

"Если говорить об Астане в связи с EXPO-2017, действительно, есть вероятность высокой нагрузки на дорожно-транспортную сеть. Поэтому управление образования столицы вышло с предложением о том, что они хотят 1 сентября провести первый звонок как обычно, но начать учебный год с 12 сентября", — сказала Суханбердиева, отвечая на вопрос СМИ.

Сейчас, по ее словам, в министерстве и в столичном управлении образования ведутся переговоры по данному вопросу. Как объяснила вице-министр, каждый город страны имеет право территориально решать о переносе времени учебного года.

"Мы посмотрели по начальным классам, сколько будет дней дополнительных. Если пятидневка в начальной школе, им понадобится дополнительно пять дней, для старших классов дополнительно восемь дней. Как они будут проходить повторение темы, сейчас этот вопрос рассматривается, но еще на стадии переговоров", — добавила Суханбердиева.

Ранее сообщалось, что городские власти выступили с предложением изменить начало рабочего дня жителям столицы с 1 июня. Такие изменения объясняют тем, что есть острая необходимость разгрузки дорог в часы пик. Международная специализированная выставка Астана ЭКСПО — 2017 состоится с 10 июня по 10 сентября.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта inform.kz

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