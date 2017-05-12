Начало учебного года могут перенести в Астане из-за ЭКСПО

В Астане рассматривается возможность переноса начала учебного года из-за проведения выставки ЭКСПО в Астане, сообщила вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева на брифинге в службе центральных коммуникаций.

"Если говорить об Астане в связи с EXPO-2017, действительно, есть вероятность высокой нагрузки на дорожно-транспортную сеть. Поэтому управление образования столицы вышло с предложением о том, что они хотят 1 сентября провести первый звонок как обычно, но начать учебный год с 12 сентября", — сказала Суханбердиева, отвечая на вопрос СМИ.





Сейчас, по ее словам, в министерстве и в столичном управлении образования ведутся переговоры по данному вопросу. Как объяснила вице-министр, каждый город страны имеет право территориально решать о переносе времени учебного года.



