Женис Касымбек предложил меры по поддержке производителей лекарств

В Астане прошли парламентские слушания по вопросам обеспечения населения лекарственными средствами

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек предложил перевести закуп лекарственных средств, производимых отечественными производителями, с местных исполнительных органов на уровень закупа Единого дистрибьютора ТОО «СК-Фармация». Об этом он сказал на парламентских слушаниях по вопросам обеспечения населения лекарственными средствами, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Кроме того, по словам министра, необходимо выработать механизм перераспределения поставки препаратов между отечественными производителями, в случае неисполнения заявленных обязательств, в рамках долгосрочных договоров. Предложено внести изменения в приказ Министерства здравоохранения РК по утверждению типовых форм: установить предварительную оплату поставщикам в размере 30% от поставляемой продукции, с последующей выплатой оставшейся суммы в течение 30 банковских дней со дня даты получения и подписания документов по акту приема.

«Расширить список номенклатуры закупаемых лекарственных средств, производимых отечественными производителями, в рамках заключения долгосрочных договоров. Учитывая, что вышеуказанные меры по поддержке отечественных производителей выработаны совместно с производителями фармацевтической отрасли, то реализация данных рекомендаций позволит внести существенный вклад в развитие фармацевтической отрасли», — подытожил он.

По данным Жениса Касымбека, объем инвестиций в основной капитал фармацевтической промышленности РК в 2016 году составил 11,5 млрд тенге. Это на 6% больше, чем в 2015 году. Как пояснил Женис Касымбек, увеличение объема инвестиций связано с тем, что за последние пять лет введено в действие более 10 фармацевтических предприятий, в том числе с участием иностранного капитала. На казахстанских фармпредприятиях проводится планомерная модернизация мощностей и освоение новых компетенций в производственной сфере. В рамках первой пятилетки индустриальной программы в отрасль привлечены инвесторы из Польши, Турции, Китая и России.

«Также хотелось бы отметить реализацию проекта по строительству фармацевтического завода транснациональной компанией „Хикма» в индустриальной зоне Алатау в городе Алматы. На заводе планируется наладить производство фармацевтических препаратов сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний центральной нервной системы. Производственная мощность составит 300 млн таблеток и 90 млн капсул в год с созданием 120 рабочих мест. Стоимость проекта составляет 40 млн долларов США. Кроме того, совместно с индийскими инвесторами в городе Атырау реализуется проект по производству лекарственных препаратов стоимостью 7 млрд тенге. В городе Актау реализуется проект по производству инфузионных растворов стоимостью 2 млрд тенге», — проинформировал министр.

Он уверен, что казахстанские компании дадут своим иностранным партнерам возможность налаживания каналов сбыта и продвижения продукции на рынке Казахстана и стран ЕАЭС, Центральной Азии.