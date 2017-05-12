В Налоговый кодекс внесены изменения относительно сбора за сертификацию в сфере гражданской авиации

Законом РК от 10 мая 2017 года № 64-VI внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан, в том числе Налоговый кодекс.

В частности, изменения внесены в пункт 1 статьи 476-1 и пункты 5, 6, 9 и 10 статьи 476-3 Налогового кодекса касательно сбора за сертификацию в сфере гражданской авиации.

Изменения в пункт 1 статьи 476-1 Налогового кодекса носят уточняющий характер.

Что касается изменений в статье 476-3 Налогового кодекса, то в пунктах 5 и 6 внесены уточнения в первые абзацы.

Если ранее абзац первый пункта 5 был изложен как «5. Ставки сбора за сертификацию аэродрома составляют:», то в новой редакции он звучит следующим образом: «5. Ставки сбора за сертификацию годности аэродрома составляют:».

Такие же уточнения внесены в абзац первый пункт 6: ранее: «6. Ставки сбора за сертификацию вертодрома составляют:», в новой редакции - «6. Ставки сбора за сертификацию годности вертодрома составляют:».

Сами ставки в пунктах 5 и 6 статьи 476-3 Налогового кодекса не изменились.

Более существенные изменения внесены в пункт 9, для сравнения приведем предыдущую и принятую редакции этого пункта:

Старая редакция Новая редакция 9. Ставки сбора за сертификацию поставщиков аэронавигационного обслуживания составляют: 9. Ставки сбора за сертификацию органов обслуживания воздушного движения аэронавигационной организации составляют: № п/п Штатная численность поставщика аэронавигационного обслуживания Ставка сбора за сертификацию (МРП) № п/п Штатная численность органа обслуживания воздушного движения аэронавигационной организации (Филиала, представительства) Ставка сбора за сертификацию (МРП) 1 2 3 1 2 3 1. от 201 человека и выше 12 600 1. от 201 человека и выше 435 2. от 101 до 200 человек 324 2. от 101 до 200 человек 324 3. от 51 до 100 человек 313 3. от 51 до 100 человек 313 4. от 21 до 50 человек 302 4. от 21 до 50 человек 302 5. от 11 до 20 человек 190 5. от 11 до 20 человек 190 6. до 10 человек 180 6. до 10 человек 180 Примечание: при расширении сферы деятельности сертификата 10% от ставки сбора за сертификацию х

Кроме того, пункт 10 «Ставки сбора за сертификацию служб эксплуатации радиотехнического оборудования и связи аэронавигационной организации» исключен из статьи 476-3 Налогового кодекса.

Изменения вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования закона - с 23 мая 2017 года.