В Налоговый кодекс внесены изменения относительно сбора за сертификацию в сфере гражданской авиации
Законом РК от 10 мая 2017 года № 64-VI внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан, в том числе Налоговый кодекс.
В частности, изменения внесены в пункт 1 статьи 476-1 и пункты 5, 6, 9 и 10 статьи 476-3 Налогового кодекса касательно сбора за сертификацию в сфере гражданской авиации.
Изменения в пункт 1 статьи 476-1 Налогового кодекса носят уточняющий характер.
Что касается изменений в статье 476-3 Налогового кодекса, то в пунктах 5 и 6 внесены уточнения в первые абзацы.
Если ранее абзац первый пункта 5 был изложен как «5. Ставки сбора за сертификацию аэродрома составляют:», то в новой редакции он звучит следующим образом: «5. Ставки сбора за сертификацию годности аэродрома составляют:».
Такие же уточнения внесены в абзац первый пункт 6: ранее: «6. Ставки сбора за сертификацию вертодрома составляют:», в новой редакции - «6. Ставки сбора за сертификацию годности вертодрома составляют:».
Сами ставки в пунктах 5 и 6 статьи 476-3 Налогового кодекса не изменились.
Более существенные изменения внесены в пункт 9, для сравнения приведем предыдущую и принятую редакции этого пункта:
|
Старая редакция
|
Новая редакция
|
9. Ставки сбора за сертификацию поставщиков аэронавигационного обслуживания составляют:
|
9. Ставки сбора за сертификацию органов обслуживания воздушного движения аэронавигационной организации составляют:
|
№ п/п
|
Штатная численность поставщика аэронавигационного обслуживания
|
Ставка сбора за сертификацию (МРП)
|
№ п/п
|
Штатная численность органа обслуживания воздушного движения аэронавигационной организации (Филиала, представительства)
|
Ставка сбора за сертификацию (МРП)
|
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
3
|
1.
|
от 201 человека и выше
|
12 600
|
1.
|
от 201 человека и выше
|
435
|
2.
|
от 101 до 200 человек
|
324
|
2.
|
от 101 до 200 человек
|
324
|
3.
|
от 51 до 100 человек
|
313
|
3.
|
от 51 до 100 человек
|
313
|
4.
|
от 21 до 50 человек
|
302
|
4.
|
от 21 до 50 человек
|
302
|
5.
|
от 11 до 20 человек
|
190
|
5.
|
от 11 до 20 человек
|
190
|
6.
|
до 10 человек
|
180
|
6.
|
до 10 человек
|
180
|
Примечание: при расширении сферы деятельности сертификата
|
10% от ставки сбора за сертификацию
|
х
Кроме того, пункт 10 «Ставки сбора за сертификацию служб эксплуатации радиотехнического оборудования и связи аэронавигационной организации» исключен из статьи 476-3 Налогового кодекса.
Изменения вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования закона - с 23 мая 2017 года.
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