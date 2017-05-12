В ЮКО проходит выставка узбекистанских товаропроизводителей

В рамках данного мероприятия аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с делегацией во главе с первым заместителем акима города Ташкент Нозимом Хусановым.

Сегодня в Шымкенте - в областном центре Южно-Казахстанской области начала свою работу двухдневная выставка товаропроизводителей города Ташкент, передает пресс-служба акима ЮКО.









Свою продукцию представили порядка 230 товаропроизводителей соседнего государства. Здесь южноказахстанцы ознакомятся с производимой продукцией в сфере пищевой промышленности, стройиндустрии, машиностроения, металлургия, химии, легкой промышленности, фармацевтики, мебели, одежды, текстиля, сувениров, спортивных товаров и игрушек.









В рамках данного мероприятия аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с делегацией во главе с первым заместителем акима города Ташкент Нозимом Хусановым.









В ходе встречи, глава региона отметил, что более 1000 предприятий и учреждений успешно сотрудничают с предпринимателями Узбекистана в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, строительства и производстве строительных материалов, медицины и образования.









«Наш регион привлекателен тем, что потенциальным инвесторам предоставляются благоприятные условия для развития бизнеса. В целях развития текстильной промышленности, в Шымкенте в 2010 году создана специальная экономическая зона «Оңтүстік». Также для предпринимателей предоставляются выгодные условия для развития бизнеса на 11 индустриальных зонах области. Я искренне надеюсь, что сегодняшнее мероприятие станет фундаментом будущего плодотворного сотрудничества предпринимателей Ташкента и Шымкента. Я искренне надеюсь, что сегодняшнее мероприятие станет фундаментом будущего плодотворного сотрудничества предпринимателей Ташкента и Шымкента», - сказал аким.









В свою очередь, первый заместитель акима города Ташкент Нозим Хусанов поблагодарил за теплый прием, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении не только торгово-экономических, но и культурных и гуманитарных связей между братскими народами.









«Сегодня мы представили вашему вниманию около 900 товаров. Однако, это не означает, что это весь наш потенциал. Надеюсь, что в будущем мы вместе достигнем успехов. В целом, товарооборот между Казахстаном и Ташкент растет из года в год. К примеру, в прошлом году торговый оборот между Казахстаном и Ташкентом составил 500 млн. долларов США, а итогам первого квартала текущего года он превысил 150 млн. долларов США», - сказал Н.Хусанов.





Наряду с этим, аким области принял участие в выставке и ознакомился с представленной продукцией. Кроме того, он призвал предпринимателей Узбекистана к совместной работе.









В целом, в настоящее время наблюдается оживление экономических отношений между нашими республиками. Так, по итогам 2016 года объем внешнеторгового оборота с Узбекистаном достиг 1,5 млрд. долларов США, из них чуть более 30% (532,4 млн. долл. США) приходится на Южно-Казахстанскую область.





«В ходе встречи Главы государства Н.Назарбаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым 22-23 марта в Астане, а также 29 апреля в Южно-Казахстанской области была достигнута договоренность об увеличении торгового оборота до 5 млрд. долларов США. Мы знаем, что для нас это небольшая сумма. Поэтому я уверен, что в дальнейшем братские страны продолжат укреплят отношения в этих сферах, и усилят культурно-гуманитарное сотрудничество», - сказал аким.









Стоит отметить, что наиболее крупными статьями казахстанского экспорта в Узбекистан являются нефть и продукты их переработки, продукция мукомольно-крупяной промышленности, зерновые, черные, цветные металлы, цемент, трансформаторы, продукты неорганической химии, продовольственные товары. В свою очередь, из Узбекистана в Казахстан импортируются плодоовощная продукция, хлопковое волокно, текстильная и готовая швейная продукция, удобрения, механическое оборудование, изделия из пластмассы, дерева и гипса, нетканые материалы и ткани.



