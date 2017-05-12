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Внесены изменения в Правила организации и ведения мероприятий гражданской обороны
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Аннотация к документу: Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 18 марта 2017 года № 209 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 6 марта 2015 года № 190 «Об утверждении Правил организации и ведения мероприятий гражданской обороны»
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В частности, пункты 5 и 6 изложены в следующей редакции:
«5. Центральные и местные исполнительные органы областей, столицы, города республиканского значения ежегодно по окончанию второй декады ноября соответствующего года представляют в ведомство уполномоченного органа отчеты о выполнении мероприятий гражданской обороны (далее - отчет) в текущем году, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
6. Местные исполнительные органы городов и районов областного значения, районов в городе, службы гражданской защиты областей, столицы, города республиканского значения, территориальные подразделения центральных исполнительных органов ежегодно по окончанию первой декады ноября соответствующего года представляют отчеты в территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа.»;
Также Правила дополнены пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Службы гражданской защиты городов и районов областного значения, городов, районов в городе, организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, ежегодно по окончанию первой декады ноября соответствующего года представляют отчеты в районные и городские Управления (отделы) по чрезвычайным ситуациям территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа.»;
Пункт 74 изложен в следующей редакции:
«74. При обследовании защитных сооружений гражданской обороны необходимо наличие следующей документации:
паспорт убежища (противорадиационного укрытия) по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам;
журнал обследования защитного сооружения гражданской обороны по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
журнал регистрации показателя микроклимата и газового состава воздуха в убежище (противорадиационном укрытии) по форме, согласно приложению 4 к настоящим Правилам;
план защитного сооружения гражданской обороны;
план приведения в готовность объекта;
перечень оборудования, инструментов и имущества;
список телефонов органов управления;
список личного состава группы по обслуживанию защитного сооружения;
эксплуатационная схема систем жизнеобеспечения (вентиляции, водоснабжения и канализации, электроснабжения защитного сооружения);
инструкции по обслуживанию дизельной электростанции, фильтровентиляционного оборудования (при наличии).»;
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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