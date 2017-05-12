В частности, пункты 5 и 6 изложены в следующей редакции:

«5. Центральные и местные исполнительные органы областей, столицы, города республиканского значения ежегодно по окончанию второй декады ноября соответствующего года представляют в ведомство уполномоченного органа отчеты о выполнении мероприятий гражданской обороны (далее - отчет) в текущем году, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

6. Местные исполнительные органы городов и районов областного значения, районов в городе, службы гражданской защиты областей, столицы, города республиканского значения, территориальные подразделения центральных исполнительных органов ежегодно по окончанию первой декады ноября соответствующего года представляют отчеты в территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа.»;

Также Правила дополнены пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Службы гражданской защиты городов и районов областного значения, городов, районов в городе, организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, ежегодно по окончанию первой декады ноября соответствующего года представляют отчеты в районные и городские Управления (отделы) по чрезвычайным ситуациям территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа.»;

Пункт 74 изложен в следующей редакции:

«74. При обследовании защитных сооружений гражданской обороны необходимо наличие следующей документации:

паспорт убежища (противорадиационного укрытия) по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

журнал обследования защитного сооружения гражданской обороны по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

журнал регистрации показателя микроклимата и газового состава воздуха в убежище (противорадиационном укрытии) по форме, согласно приложению 4 к настоящим Правилам;

план защитного сооружения гражданской обороны;

план приведения в готовность объекта;

перечень оборудования, инструментов и имущества;

список телефонов органов управления;

список личного состава группы по обслуживанию защитного сооружения;

эксплуатационная схема систем жизнеобеспечения (вентиляции, водоснабжения и канализации, электроснабжения защитного сооружения);

инструкции по обслуживанию дизельной электростанции, фильтровентиляционного оборудования (при наличии).»;

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.