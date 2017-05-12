В Германии украли автоматы из оставленного на полигоне БТР

Винтовки не были заряжены, уточнили в ведомстве.

Неизвестные проникли на военный полигон Мюнстер в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония и украли из стоящего там бронетранспортера Fuchs оружие, сообщает Русская служба BBC





Были похищены две штурмовые винтовки G36, пистолет P8, ракетница, две радиостанции, два магазина без патронов и бинокль, заявили в министерстве обороны Германии.





Винтовки не были заряжены, уточнили в ведомстве. Бронетранспортер приписан к воинской части из земли Северный Рейн-Вестфалия, однако кражу расследуют в Нижней Саксонии.





В настоящее время бундесвер оказался в центре сразу нескольких скандалов и разбирательств.

Ранее офицер бундесвера был задержан по подозрению в подготовке террористических актов и краже боеприпасов из арсеналов армии. Кроме того, немецкая контрразведка выявила в бундесвере большое.

При этом на фоне обострения отношений НАТО с Россией власти Германии впервые за четверть века расширяют свои вооруженные силы и практически на треть увеличивают свой танковый парк. Кроме того, ожидается, что к 2020 году бундесвер заключит контракт на поставку новых автоматов.



