В Германии украли автоматы из оставленного на полигоне БТР
12 мая 2017, 13:34
Винтовки не были заряжены, уточнили в ведомстве.
Неизвестные проникли на военный полигон Мюнстер в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония и украли из стоящего там бронетранспортера Fuchs оружие, сообщает Русская служба BBC.
Были похищены две штурмовые винтовки G36, пистолет P8, ракетница, две радиостанции, два магазина без патронов и бинокль, заявили в министерстве обороны Германии.
Винтовки не были заряжены, уточнили в ведомстве. Бронетранспортер приписан к воинской части из земли Северный Рейн-Вестфалия, однако кражу расследуют в Нижней Саксонии.
В настоящее время бундесвер оказался в центре сразу нескольких скандалов и разбирательств.
Ранее офицер бундесвера был задержан по подозрению в подготовке террористических актов и краже боеприпасов из арсеналов армии. Кроме того, немецкая контрразведка выявила в бундесвере большое.
При этом на фоне обострения отношений НАТО с Россией власти Германии впервые за четверть века расширяют свои вооруженные силы и практически на треть увеличивают свой танковый парк. Кроме того, ожидается, что к 2020 году бундесвер заключит контракт на поставку новых автоматов.
Фото: GETTY IMAGES
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