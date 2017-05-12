Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Германии украли автоматы из оставленного на полигоне БТР

12 мая 2017, 13:34

Винтовки не были заряжены, уточнили в ведомстве.

Неизвестные проникли на военный полигон Мюнстер в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония и украли из стоящего там бронетранспортера Fuchs оружие, сообщает Русская служба BBC.

Были похищены две штурмовые винтовки G36, пистолет P8, ракетница, две радиостанции, два магазина без патронов и бинокль, заявили в министерстве обороны Германии.

Винтовки не были заряжены, уточнили в ведомстве. Бронетранспортер приписан к воинской части из земли Северный Рейн-Вестфалия, однако кражу расследуют в Нижней Саксонии.

В настоящее время бундесвер оказался в центре сразу нескольких скандалов и разбирательств.

Ранее офицер бундесвера был задержан по подозрению в подготовке террористических актов и краже боеприпасов из арсеналов армии. Кроме того, немецкая контрразведка выявила в бундесвере большое.

При этом на фоне обострения отношений НАТО с Россией власти Германии впервые за четверть века расширяют свои вооруженные силы и практически на треть увеличивают свой танковый парк. Кроме того, ожидается, что к 2020 году бундесвер заключит контракт на поставку новых автоматов.

Фото: GETTY IMAGES

Загрузка...

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...