В Министерстве образования и науки рассказали о подготовке к ЕНТ 2017

С 10 марта текущего года во всех 165 ППЕНТ осуществляется прием заявлений для участия в ЕНТ.

Вице-министр МОН РК Эльмира Суханбердиева на сегодняшней пресс-конференции в СЦК разъяснила некоторые моменты проведения и подготовки ЕНТ в этом году , сообщает , сообщает Zakon.kz





Новый формат ЕНТ разработан в результате анализа международного опыта проведения экзаменов в разных странах. Это опыт стран, в которых вступительные экзамен в вузы и выпускные экзамены проводятся раздельно (Япония, Израиль, США). В содержательной части ЕНТ тесты, ориентированы на определение способностей к дальнейшему обучению, уровня логического мышления, базовых компетенций, т. е. на функциональную грамотность.





Согласно приказу Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан от 7 мая 2016 года №31-38.24 рейтинг школ по итогам ЕНТ проводиться не будет, при этом результаты могут быть использованы в рамках образовательного мониторинга.





С октября 2016 года проводится широкомасштабная информационно-разъяснительная работа по новому формату ЕНТ. Разработан медиа-план. Проведено более 53 встреч и круглых столов с участием выпускников школ, классных руководителей, учителей, методистов Управлений образования, родительской общественности, представителей СМИ и местных исполнительных органов.





Министерством на еженедельной основе в селекторном режиме ведутся диалоги с руководителями управлений образования, проводятся встречи с родителями и выпускниками школ города.





Также проведены брифинги, даются разъяснения через печатные СМИ и на телевидении.





Трижды проведена экспертиза тестовых заданий. Все задания проверены на соответствие требованиям тестологии и приняты в базу Национального центра тестирования.

В газете «Егемен Қазақстан» еженедельно публикуются примеры тестов. На сайте НЦТ дополнительно размещены тестовые задания с методическими рекомендациями.





В тоже время, имеются риски и ряд проблемных вопросов по организации и проведению ЕНТ, в том числе:





Во-первых, у некоторых выпускников школ и их родителей неоднозначное понимание, по их мнению, сдача ЕНТ и итоговой аттестации в школах является двойной нагрузкой, так как нужно готовиться и к ЕНТ, и к итоговой аттестации;





Во-вторых, несмотря на то, что Национальным центром тестирования неоднократно проводилась экспертиза тестовых зданий и их апробация, вызывает сомнения наличие некорректных вопросов;





В-третьих, необходимо обеспечение организованного участия выпускников, особенно из отдаленных сельских районов, их безопасности и психологической поддержки в период тестирования, а также обеспечение питанием и проживанием;



