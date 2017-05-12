Нацбезопасность в Мангистауской области обсудили на совещании в Актау

В заседании приняли участие руководители министерств, специальных, правоохранительных, а также местных исполнительных государственных органов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе мероприятия был рассмотрен ход исполнения поручений Президента Казахстана в области обеспечения национальной безопасности в Мангистауской области.

В частности, обсуждались проблемы общественной безопасности, в религиозной сфере, а также уровень подготовленности к реагированию на террористическую угрозу и чрезвычайные ситуации.

Для комплексного изучения ситуации в регион была направлена межведомственная рабочая группа из числа ответственных сотрудников Администрации Президента, Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности и других уполномоченных органов.

В.Жумаканов отметил, что ответственным госорганам необходимо с учетом выводов и предложений, сделанных на практике Мангистауской области, провести всесторонний анализ и организовать необходимую работу по снижению имеющихся рисков и угроз национальной безопасности в целом по стране.

По итогам работы даны конкретные поручения центральным и местным исполнительным государственным органам.