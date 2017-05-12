Минобороны РФ рассказало о перехвате американского самолета-разведчика 9 мая

"Девятого мая около 12:00 мск российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. После сближения на безопасную дистанцию пилот российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик P8A Poseidon", - сказали в Минобороны.





"Российский истребитель выполнил маневр "приветствия" американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией. Истребитель Су-30 благополучно вернулся на свой аэродром базирования", - добавили в военном ведомстве.





Ранее телекомпания NBC со ссылкой на американские ВМС сообщила, что истребитель ВКС РФ пролетел на расстоянии менее семи метров от патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon ВМС США 9 мая в воздушном пространстве над Черным морем. При этом, по данным СМИ, речь шла об истребителе Су-27 . Как сообщила телекомпания, американской самолет совершал обычный патрульный полет. Представитель ВМС США Памела Кунзи заявила телеканалу, что, по оценке командира экипажа американского самолета, действия обоих воздушных судов были профессиональными и безопасными.



