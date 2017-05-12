Казахстанские почитатели увидят на сцене "Астана Опера" "Лебединое озеро" с белорусскими артистами
12 мая 2017, 13:55
В основе «Лебединого озера» – широко бытующий в сказочном фольклоре сюжет о девушке, силой злых чар превращенной в птицу.
Талантливые артисты из Большого театра Беларуси - Яна Штангей и Егор Азаркевич –14 мая исполнят главные партии в балете П. Чайковского «Лебединое озеро» в рамках Меморандума о сотрудничестве двух театров. Балетмейстеры-постановщики – Заслуженные деятели Казахстана Турсынбек Нуркалиев и Галия Бурибаева. Дирижер-постановщик – Заслуженный деятель Казахстана Айдар Абжаханов, сообщает пресс-служба театра "Астана Опера".
Партию Одетты-Одиллии исполнит Яна Штангей. Она прекрасно владеет техникой классического танца. Ей свойственен легкий, высокий прыжок, безукоризненно чистый, одухотворенный танец. В исполнении партий классического репертуара балерина стремится к психологической глубине сценических образов и стилистической точности.
- Считаю, что любая партия получится интересной у разносторонне развитого человека…. Два года назад для меня было большой неожиданностью, когда узнала, что мне предстоит впервые танцевать в балете «Лебединое озеро». И я безумно боялась этого спектакля, так как это «чистая классика», и она не терпит каких-либо ошибок. Всегда чувствую невероятную ответственность перед этой партией. И в каждый последующий спектакль пытаюсь привнести что-то новое. В жизни я очень сдержанный человек, но когда выхожу на сцену, проявляются все мои эмоции, - отметила Яна Штангей.
Ее сценический партнер, исполнитель партии Зигфрида, Егор Азаркевич славится мастерством, которое отличается выразительной пластикой, актерским талантом, утонченностью и элегантностью. Артист много работает над совершенствованием своей танцевальной техники и актерского мастерства, с исключительной серьезностью относится к воплощению каждого сценического образа.
- Партии принцев исполняю достаточно часто, во многом это зависит от текущего репертуара. Роль Зигфрида очень люблю, она сопровождает меня ещё с выпуска из Хореографического колледжа: па-де-де из этого спектакля я танцевал на отчетном концерте. Через своего романтического героя я могу выразить нежность, любовь и отвагу – все то, что переполняет его внутренний мир, - подчеркнул Егор Азаркевич.
В основе «Лебединого озера» – широко бытующий в сказочном фольклоре сюжет о девушке, силой злых чар превращенной в птицу. В балете Чайковского принц Зигфрид выступает спасителем Одетты, но его измена, предопределенная роком, становится неотвратимой трагической виной. На бал в замок принца приходит Одиллия, поразительно похожая на Одетту, но Одетту не робкую и нежную, а манящую и коварную. Нарушая клятву верности, Зигфрид, в сущности, оставался верен Одетте. Однако, поняв совершенную ошибку, утверждает свою любовь в борьбе со злым гением Ротбартом, в партии которого дебютирует ведущий солист «Астана Опера», Заслуженный деятель Казахстана Таир Гатауов. В роли Шута – Еркинбек Аубакиров.
Начало спектакля в 18.00, стоимость билета от 500 тенге.
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