Казахстанские почитатели увидят на сцене "Астана Опера" "Лебединое озеро" с белорусскими артистами

Талантливые артисты из Большого театра Беларуси - Яна Штангей и Егор Азаркевич –14 мая исполнят главные партии в балете П. Чайковского «Лебединое озеро» в рамках Меморандума о сотрудничестве двух театров. Балетмейстеры-постановщики – Заслуженные деятели Казахстана Турсынбек Нуркалиев и Галия Бурибаева. Дирижер-постановщик – Заслуженный деятель Казахстана Айдар Абжаханов, сообщает пресс-служба театра "Астана Опера".





Партию Одетты-Одиллии исполнит Яна Штангей. Она прекрасно владеет техникой классического танца. Ей свойственен легкий, высокий прыжок, безукоризненно чистый, одухотворенный танец. В исполнении партий классического репертуара балерина стремится к психологической глубине сценических образов и стилистической точности.













- Считаю, что любая партия получится интересной у разносторонне развитого человека…. Два года назад для меня было большой неожиданностью, когда узнала, что мне предстоит впервые танцевать в балете «Лебединое озеро». И я безумно боялась этого спектакля, так как это «чистая классика», и она не терпит каких-либо ошибок. Всегда чувствую невероятную ответственность перед этой партией. И в каждый последующий спектакль пытаюсь привнести что-то новое. В жизни я очень сдержанный человек, но когда выхожу на сцену, проявляются все мои эмоции, - отметила Яна Штангей.

Ее сценический партнер, исполнитель партии Зигфрида, Егор Азаркевич славится мастерством, которое отличается выразительной пластикой, актерским талантом, утонченностью и элегантностью. Артист много работает над совершенствованием своей танцевальной техники и актерского мастерства, с исключительной серьезностью относится к воплощению каждого сценического образа.











