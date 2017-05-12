С конвейера сошел миллионный Porsche 911
12 мая 2017, 14:07
Спорткар получил особую отделку от подразделения Porsche Exclusive.
11 мая 2017 года с конвейера Porsche в Цуффенхаузене сошел миллионный экземпляр Porsche 911. Юбилейным стало купе в модификации 911 Carrera S.
Спорткар получил особую отделку от подразделения Porsche Exclusive с отсылками к историческим «девятьсот одиннадцатым», в частности – автомобилю, принадлежавшему Ферри Порше. Кузов юбилейной двухдверки окрашен в специальный зеленый цвет Irish Green, на кожные кресла, снабженные эксклюзивными чехлами ручной работы, нанесен классический рисунок 1964 года. Также в оформлении ряда деталей использованы значки «1,000,000».
3,0-литровая твин-турбошестерка, в стандартном Carrera S выдающая 420 л.с., в данном случае форсирована до 450 «лошадок». Этот тюнинг-кит не уникален – он предлагается и для серийных купе, кабриолетов и 911 Targa.
Автопроизводитель отмечает, что более 70% всех Porsche 911, выпущенных за 54 года, по-прежнему находятся на ходу. На эту модель приходится более половины всех гоночных побед Porsche, кроме того, она играет ключевую роль в бизнесе компании: только за 2016 год по всему миру было поставлено 32 365 экземпляров.
Текст: Александр Орехов
Фото: Porsche
Via cartimes
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