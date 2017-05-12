Для МСБ сформируют открытую цифровую платформу

АО «Казахтелеком» и Национальная палата предпринимателей «Атамекен» представили совместный проект по реализации открытой цифровой платформы для малого и среднего бизнеса. Презентация состоялась на заседании Астанинского регионального общественного совета по поддержке предпринимательства при партии «Нур Отан». К обсуждению цифровой платформы были привлечены представители МСБ, IT- компании.

Цель создания платформы — повышение конкурентоспособности, производительности отечественного МСБ. Для этого предпринимателям будут предоставлены инструменты информационно-коммуникационных технологий: сервисы и приложения по принципу «единого окна».

Пилотная версия платформы будет запущена в декабре, сообщил главный директор — руководитель аппарата АО «Казахтелеком», председатель регионального общественного совета по поддержке предпринимательства Дарын Туяков.

«Если до этого все предпринимаемые попытки государства были направлены на то, чтобы развивать „государство для бизнеса», то мы хотим совместить в данном проекте и «Правительство для бизнеса» и „Бизнес для бизнеса». Здесь, в основном, будут представлены сервисы для удобства предпринимателя, позволяющие решать все их проблемы, которые есть на сегодняшний день. Мы акцентировали внимание на том, чтобы пригласить представителей бизнеса», — подчеркнул Дарын Туяков.

По его информации, на данный момент около 4−5% предпринимателей информированы о существующих государственных сервисах и услугах.

«Мы хотим, чтобы 50% МСБ помогало экономике развиваться, поэтому мы понимаем, что эти сервисы должны быть удобные и комфортные. Для решения вопроса максимального вовлечения бизнеса мы можем использовать всю инфраструктуру нашей компании. У нас есть мобильное крыло, мобильные операторы. Я думаю, все должны в этом вопросе объединить усилия, сделать это удобным для бизнеса», — пояснил он.

Как подчеркнула Управляющий директор по ИКТ-услугам АО «Казахтелеком» Бикеш Курмангалиева, также одной из целей создания платформы является сокращение времени выхода продукции на рынок.

«Мы должны обеспечить бизнесу оптимизацию времени и расходов, показать нишу, куда двигаться и где есть спрос. Мы хотим, чтобы эта площадка была и площадкой для подготовки кадров. Это будет достигнуто за счет обеспечения необходимого уровня инфраструктуры, коммуникации, интеграции всех ресурсов, IT- сервисы. Мы будем привлекать IT- компании, чтобы они приносили свои сервисы и устанавливали на нашей платформе. Таким образом, платформа будет состоять из единого окна, atameken services. Мы с «Атамекен» создаем консорциум», — пояснила Бикеш Курмангалиева.

По мнению предпринимателя Шерзода Пулатова, переход к цифровизации сделает процесс взаимодействия государства и бизнеса максимально прозрачным, облегчит доступ к информации для обеих сторон, сократит количество подаваемых документов на получение господдержки и сроки рассмотрения заявок.

«Эта система позволяет войти мгновенно в рынок и представить свой товар, в тоже время и приобрести другие товары. А еще мне нравится, что в проекте будет присутствовать аналитика всех предприятий-конкурентов и всех товаров и точек сбыта», — уточнил бизнесмен.

Презентованная открытая цифровая платформа для МСБ, по мнению разработчиков, упростит соблюдение обязательных этапов по выходу в цифровую среду для представителей бизнеса, а также будет способствовать развитию цифровой экономики.