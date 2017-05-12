СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли передумали разводиться
12 мая 2017, 14:16
Актеры стали видеться довольно часто, и подолгу проводят время вместе.
Брэд Питт и Анджелина Джоли передумали разводиться, сообщает rg.ru.
Как пишет Hollywood Life (разумеется, со ссылкой на "осведомленные источники"), Брэд Питт и Анджелина Джоли потихоньку работают над налаживанием отношений. Мол, "очевидно, как сильно Брэд до сих пор любит Анджелину, а она любит его".
Собственно, эта очевидность уже переросла в довольно регулярное общение. И не только телефонное.
По данным все того же источника, актеры стали видеться довольно часто. И подолгу проводят время вместе. Правда, дети на этих встречах не присутствуют. Но это пока. Ведь Энджи, если верить слухам, уже присмотрела себе дом поближе к жилищу Питта. Который, в свою очередь, делает все возможное, чтобы "стать лучше".
Напомним, супруги решили расстаться после 12 лет отношений и двух лет официального супружества. Однако бракоразводный процесс изрядно затянулся. Главным образом - из-за споров об опеке над детьми.
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