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СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли передумали разводиться

12 мая 2017, 14:16

Актеры стали видеться довольно часто, и подолгу проводят время вместе.

Брэд Питт и Анджелина Джоли передумали разводиться, сообщает rg.ru.

Как пишет Hollywood Life (разумеется, со ссылкой на "осведомленные источники"), Брэд Питт и Анджелина Джоли потихоньку работают над налаживанием отношений. Мол, "очевидно, как сильно Брэд до сих пор любит Анджелину, а она любит его".

Собственно, эта очевидность уже переросла в довольно регулярное общение. И не только телефонное.

По данным все того же источника, актеры стали видеться довольно часто. И подолгу проводят время вместе. Правда, дети на этих встречах не присутствуют. Но это пока. Ведь Энджи, если верить слухам, уже присмотрела себе дом поближе к жилищу Питта. Который, в свою очередь, делает все возможное, чтобы "стать лучше".

Напомним, супруги решили расстаться после 12 лет отношений и двух лет официального супружества. Однако бракоразводный процесс изрядно затянулся. Главным образом - из-за споров об опеке над детьми.

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