Бозумбаев ознакомился с ходом модернизации Павлодарского нефтехимического завода

Министр энергетики Республики Казахстан Канат Бозумбаев в рамках рабочего визита в Павлодарскую область посетил ПНХЗ и ознакомился с реализацией проекта модернизации предприятия, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.





Генеральный директор ТОО «ПНХЗ» Шухрат Данбай доложил Канату Бозумбаеву о механическом завершении строительно-монтажных работ на новых технологических объектах: комплексе установок производства серы и установке изомеризации и сплиттера нафты, включая два резервуара хранения компонента высокооктанового бензина (изомеризата) общей ёмкостью 10 тыс. м3 и автоматическую станцию смешения бензинов.





24 апреля 2017 года на Павлодарском НХЗ были подписаны акты о механическом завершении строительно-монтажных работ на данных технологических комплексах. В настоящее время на комплексе установок производства серы ведутся пусконаладочные работы, которые планируется завершить в июле, а на установке изомеризации и сплиттера нафты - к сентябрю. К этому времени на предприятии должны достичь гарантийных эксплуатационных показателей и получить высокооктановые автомобильные бензины экологических классов К4 (аналог Евро-4). Выпуск высокооктановых бензинов после окончания модернизации увеличится на 297 тыс. тонн.





В данный момент в рамках проекта модернизации выполняются строительно-монтажные работы по реконструкции действующих установок. На комплексе первичной переработки нефти (ЛК-6У) – установки гидроочистки дизельного топлива и керосина, атмосферной перегонки, гидроочистки нафты, каталитического риформинга. Так, реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива и керосина позволит предприятию в ноябре-декабре 2017 года начать выпуск дизтоплива стандартов К4, К5 и авиационного топлива. На комплексе глубокой переработки нефти (КТ-1) реконструируется установка гидроочистки вакуумного газойля и реакторно-регенераторный блок (РРБ) установки каталитического крекинга. Реконструкция РРБ позволит предприятию увеличить мощность переработки гидроочищенного вакуумного газойля с существующих 1 250 тыс. тонн в год до 1 900 тыс. тонн в год.





Отметим, что после завершения модернизации вся выпускаемая заводом продукция в полном объёме будет соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза.



