В Алматы начнут капитальный ремонт некоторых участков дорожного полотна

В текущем году планируется отремонтировать 250 тыс. м2 дорожного покрытия ямочным ремонтом, обустроить и отремонтировать 97 тыс. м2 тротуаров и 130 остановочных площадок. На дорожно-ремонтные работы из местного бюджета выделено 7 млрд. тенге, в том числе на текущий ремонт 1 млрд. тенге, на ремонт тротуаров и остановочных пунктов 500 млн. тенге, на средний ремонт 5,5 млрд. тенге.





В настоящее время для устранения выявленных дефектов на дорогах города задействованы четыре подрядных организации, располагающие 20 бригадами. Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы, начат средний ремонт 12 магистральных и 23 улиц районного значения протяженностью 31,27 км. На средний ремонт еще 19 улиц протяженностью - 30,75 км объявлен конкурс.





В ближайшее время начнется капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая. Помимо капитального ремонта данного участка будет организовано устройство велосипедных дорожек в рамках программы «Устойчивый транспорт города Алматы» по планированию городской велосипедной и пешеходной инфраструктуры.





Ведется капитальный ремонт ул. Жандосова от ул. Саина до пос. Таусамалы протяженностью 2,08 км. В проекте предусмотрено расширение проезжей части до 4-х полос, реконструкция моста через р. «Каргалы», устройство велодорожек протяженностью 2 км и тротуаров протяженностью 4 км.





Стоит отметить, что в этом году также планируется строительство 14,7 км арычных сетей на сумму 574 млн. тенге, реконструкция 42,2 км арычных сетей на 57 улицах.





Кроме того, с районных акиматов города получены заявки на разработку ПСД на строительство новых арычных сетей и ливневых канализаций по 488 улицам протяженностью почти 500 км.



