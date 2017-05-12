Министр финансов РК принял участие в 26-ом Ежегодном заседании Совета управляющих ЕБРР в городе Никосия

9-11 мая 2017 года в городе Никосия (Кипр) состоялось 26-ое Ежегодное заседание Совета управляющих Европейского Банка Реконструкции Развития (ЕБРР).

Казахстанскую делегацию возглавил Управляющий от Республики Казахстан в ЕБРР, Министр финансов РК Бахыт Султанов.

В ходе заседания рассмотрены вопросы операционной деятельности Банка, в том числе в регионе Центральной Азии, достигнутые результаты, дальнейшие перспективы сотрудничества и деятельности ЕБРР.

Кроме того, в рамках данного заседания Банком проведены ряд мероприятий, как для государственных структур, так и для бизнес-среды и гражданского общества. В частности, одним из основных мероприятий Ежегодного заседания является Деловой форум. В нынешнем году данный Форум прошел под девизом «К «зеленому росту» в интересах всех - отвечаем на региональные и глобальные вызовы».

Одна из сессий Форума была посвящена Казахстану: «Модернизация Казахстана - новые инвестиции в регион».

Сессия Казахстана ежегодно пользуется большим интересом и привлекает значительное количество участников, как со стороны государств-членов ЕБРР, так и со стороны институциональных инвесторов, иностранных банков и международных финансовых организаций.

В качестве спикеров на сессии выступили Министр финансов Казахстана, руководители Банка Развития Казахстана, АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», АО «Администрация «МФЦА».

Министр Б. Султанов в ходе сессии отметил, что: «Во времена мировой экономической и политической нестабильности, Казахстан поставил перед собой амбициозную, но достижимую задачу по вхождению в 30-ку наиболее развитых стран мира. Мы поступательно двигаемся по этому пути». Султанов рассказал об основных направлениях Модернизации 3.0, а также осветил ключевые принципы инвестиционной политики Казахстана.

Делегацией Казахстана также проведены ряд двусторонних встреч с Президентом ЕБРР Сэром С. Чакрабарти, Министром финансов Кипра, с представителями Европейского инвестиционного банка и Nordic Investment Bank