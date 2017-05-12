Перуашев о фармотрасли: Стране нужны производители, а не перекупщики

Депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев рассказал о мерах, которые необходимо, на его взгляд, предпринять Правительству Казахстана для развития отечественного фармпроизводства и фармрынка, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Считаем целесообразным сосредоточить действия Правительство по ряду направлений. Это создать эффективную систему регистрации лекарственных препаратов. Действующая система остается крайне бюрократизированной и ориентированной на обеспечение безопасности, сколько на формальные показатели. В результате регистрация нового препарата растягивается более чем на два года», - сказал он в ходе парламентских слушаний в Мажилисе по вопросам обеспечения населения лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

По его словам, также существует проблема с оценкой и мониторингом клинических исследований, нехватки лабораторий.





«Если наша инфраструктура останется неготовой к новым требованиям общего рынка лекарственных средств ЕАЭС, то казахстанские производители начнут переносить свои клинические и фармакологические исследования в Россию. Это не только повлечет удорожание новых препаратов, но и отдаст инициативу инновационных разработок в отрасли, несмотря на множество самых современных клиник и целый медкластер в Астане», - подчеркнул парламентарий.





Кроме этого, необходимо коренным образом пересмотреть действующую систему сертификации, которая стала, по мнению А. Перуашева, реальным препятствием для развития отрасли.





«Выход препаратов в обращение с начала производства каждый раз задерживается минимум на 40 дней, из них 30 дней занимают процедуры экспертной организации при Минздраве. Двойной контроль препаратов, конечно, нужен, но применяемый процесс последовательной экспертизы на разные исследования можно заменить одновременных исследованием по всем параметрам, что сократит сроки в два раза», - отметил он.





Депутат считает, что особое внимание стоить уделить тарифам на экспертизу.





«С 2014 года по 2015 год эти тарифы выросли в 6 раз, а с 2016 года в 20 раз. Есть прямое поручение в нынешнем Послании Президента кардинально сократить непроизводительные расходы бизнеса. Думаю, что эти тарифы нужно пересмотреть как необоснованные», - заметил мажилисмен.

Следующий момент, требующий перемен, заключается в изменении подходов в системе госзакупок.





«Сегодня главным инструментом в поддержке казахстанских производителей являются долгосрочные договора СК «Фармация». В том, что поручение Президента о 50%-ой доле отечественной продукции на рынке лекарственных препаратов в 2014 году практически была сорвано, есть прямая вина СК «Фармации». Только после жесткой критики Главы государства сейчас Минздрав наводит нужный порядок в этой компании», - пояснил он.





Сегодня, по его словам, видны уже первые результаты работы ведомства в этом направлении.





«Рост закупа отечественных фармпроизводителей на лицо, но есть проблема, требующая дополнительного внимания. Например, СК «Фармация» осуществляет расчет за поставку продукции только по истечению 60 банковских дней - это три месяца. Это создает серьезные финансовые проблемы и дефицит оборотных средств для отечественных заводов. Нужно иметь ввиду, что из около 50 отечественных фармкомпаний более 90% составляют не крупный, а средний бизнес. В результате предприятия вынуждены привлекать заемные банковские средства, что снижает из рентабельность и производственный потенциал», - добавил А. Перуашев.





В то же время он полагает, что необходимо пересмотреть подходы к самим долгосрочным договорам.





«Не должно быть ситуации, когда такие договора заключаются с теми, у кого еще не налажено собственное производство конкретного препарата. Потому что тогда долгосрочные контракты дробятся на годичные. Есть случаи отказа от выигранных тендеров, тогда как готовые производители остаются ни с чем. В связи с этим мы поддерживаем предложение о проведении ревизии списка поставщиков СК «Фармации». Стране, экономике нужны производители, а не перекупщики», - заявил парламентарий.





«Отдельная тема - это проблема выхода нашей фармпродукции на экспорт, особенно в Россию. Именно такая перспектива являлась основным стимулом для инвесторов - приходить и работать в РК с прицелом на рынок ЕАЭС. Сегодня сроки и стоимость прохождения у нас в 2-3 раза ниже, чем в России, в результате российская продукция заходит в РК без особых проблем, а наши производители в Россию вынуждены продираться через многочисленные препоны. Для решения этих вопросов правительству необходимо усилить наши позиции в переговорном процессе в рамках ЕАЭС», - заключил А. Перуашев.





Ксения Давыдова, Астана