Елжан Биртанов: мы должны обеспечить готовность граждан к началу полноценного функционирования системы ОСМС

Об этом сказал сегодня Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на брифинге в Правительстве РК, посвященом ходу реализации Послания Президента РК Н.А.Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» за 4 месяца 2017 года.

В начале своего выступления Елжан Биртанов отметил, что Глава государства в своем Послании поставил перед системой здравоохранения задачи по внедрению системы обязательного социального медстрахования (ОСМС), предоставлению частным медорганизациям в системе ОСМС равных условий; обеспечению информатизации здравоохранения и законодательному введению регулирования цен на лекарственные средства.

«В текущем году с целью совершенствования законодательства ОСМС нами был разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения». Законопроект предусматривает: пересмотр размеров взносов и отчислений в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС); уточнение перечня лиц, за которых взносы в ФСМС поступают от государства, а также плательщиков взносов ФСМС; предоставление иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Казахстана, права на получение медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе ОСМС наравне с гражданами страны; определение ФСМС единым стратегическим закупщиком медпомощи как в системе ОСМС, так и ГОБМП, упорядочение механизмов оказания медицинской помощи военнослужащим, сотрудникам правоохранительных и специальных государственных органов и членам их семей. Проект Закона поддержан в первом чтении Мажилисом Парламента РК», - проинформировал министр.

Он сообщил, что Министерством проводится широкомасштабная информационно-разъяснительная работа по внедрению ОСМС с применением медиа-инструментов, посредством проведения встреч с населением, а также обучения медицинских работников. В 11 областях республики на базе управлений здравоохранения функционируют call-центры по разъяснению вопросов ОСМС. Продолжается работа по обучению профессионально-преподавательского состава медицинских вузов для создания мобильных групп из врачей и медсестер в медорганизациях страны для проведения ИРР среди медицинских работников и пациентов.

«Перед нами стоит еще одна задача, это - обеспечение равных условий частным и государственным поставщикам медицинских услуг в рамках ОСМС для развития конкуренции с целью улучшения качества и доступности медицинской помощи населению страны. На сегодняшний день созданы механизмы взаимодействия с участниками рынка в сфере здравоохранения. проведен анализ ситуации по структуре государственных и частных медицинских организаций и объему оказываемых ими услуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, проводится ежеквартальный мониторинг», - сказал Елжан Биртанов.

Министерством продолжатся мероприятия по подготовке к внедрению ОСМС и обеспечению готовности всех участников системы ОСМС к началу полноценного функционирования системы.

Министр отметил, что в целях информатизации здравоохранения определены основные направления для обеспечения готовности организаций здравоохранения к внедрению системы ОСМС, это - внедрение платформы интероперабельности и создание электронного паспорта здоровья; оснащённость организаций здравоохранения компьютерной техникой, доступ к сети интернет и внедрение локальных медицинских информационных систем.

«На данный момент на базе городской поликлиники № 9 города Астана реализуется пилотный проект по использованию электронного паспорта здоровья. С 2018 года запланировано его поэтапное внедрение на территории Казахстана», - сообщил Елжан Биртанов.

Согласно информации регионов в текущем году за счет средств местного бюджета (всех регионов) планируется закуп более 16 тысяч единиц компьютерной техники, что позволит повысить среднюю оснащенность организаций здравоохранения компьютерной техникой по Республике Казахстан до 50,19 %.

«Для обеспечения организаций здравоохранения компьютерной техникой и внедрения локальных медицинских информационных систем акиматами областей, городов Астана и Алматы должен быть обеспечен закуп необходимой компьютерной техники и создание соответствующей ИТ-инфраструктуры», - подчеркнул министр.

«Кроме того, в настоящее время Министерством совместно с представителями фармацевтической общественности проводится работа по обсуждению методики формирования и регулирования предельных цен на все лекарственные средства. Прорабатывается вопрос по внесению изменений в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и Предпринимательский Кодекс РК, в части наделения Министерства компетенцией по регулированию цен на все лекарства. Также прорабатывается вопрос внедрения системы отслеживания лекарственных средств посредством нанесения уникальных для каждой упаковки продукции штрих-кодов, с разработкой информационной системы и соответствующего приложения для смартфонов. Данное мероприятие предусмотрено Планом мероприятий по реализации Госпрограммы «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы», - подытожил свое выступление Елжан Биртанов.