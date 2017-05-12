В центре Рима прогремел взрыв
12 мая 2017, 14:22
На месте происшествия в настоящее время работают пожарные и полицейские.
Взрыв прогремел в пятницу утром на улице Авентино в центральной части Рима вблизи почтового отделения, сообщают РИА Новости.
По информации новостного телеканала RaiNews24, на месте происшествия в настоящее время работают пожарные и полицейские. Взрывом поврежден один автомобиль, данных о жертвах и раненых нет.
Информагентство Ansa сообщает, что причины ЧП выясняются, не исключена никакая версия, в том числе использование самодельного взрывного устройства.
Фото: © AFP 2017 / Filippo Monteforte
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