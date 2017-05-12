В центре Рима прогремел взрыв

На месте происшествия в настоящее время работают пожарные и полицейские.

Взрыв прогремел в пятницу утром на улице Авентино в центральной части Рима вблизи почтового отделения, сообщают РИА Новости





По информации новостного телеканала RaiNews24, на месте происшествия в настоящее время работают пожарные и полицейские. Взрывом поврежден один автомобиль, данных о жертвах и раненых нет.





Информагентство Ansa сообщает, что причины ЧП выясняются, не исключена никакая версия, в том числе использование самодельного взрывного устройства.



