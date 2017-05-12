В Уральске обокрали дом депутата областного маслихата

Речь идёт о доме депутата Жантаса Сафуллина , передает , передает "Уральская неделя"





— Пропали деньги и ювелирные изделия, — сообщает ДВД ЗКО.





Пострадал ли сам депутат и члены его семьи — неизвестно, информацию об ущербе полиция пока не сообщает. Однако на рабочем месте депутат Сафуллин не появляется. В приемной говорят, что Жантас Набиоллаевич на больничном.





Акмарал Шаяхметова