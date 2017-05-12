В Уральске обокрали дом депутата областного маслихата
12 мая 2017, 14:23
Происшествие случилось 8 мая. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 части 2 УК РК «Кража», ведётся расследование.
Речь идёт о доме депутата Жантаса Сафуллина, передает "Уральская неделя".
— Пропали деньги и ювелирные изделия, — сообщает ДВД ЗКО.
Пострадал ли сам депутат и члены его семьи — неизвестно, информацию об ущербе полиция пока не сообщает. Однако на рабочем месте депутат Сафуллин не появляется. В приемной говорят, что Жантас Набиоллаевич на больничном.
Акмарал Шаяхметова
Фото с сайта cdn.tvc.ru
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