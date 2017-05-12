Биртанов прокомментировал вопрос качества казахстанских лекарств

«Данных, которые свидетельствовали бы, что побочных эффектов от казахстанских лекарств больше, чем от импортных, нет», - пояснил глава МЗ РК.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в кулуарах Мажилиса прокомментировал представителям прессы вопросы качества отечественных лекарственных препаратов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon. kz





«Честно скажу, я не совсем согласен с такой постановкой вопроса. Вопросы качества казахстанских медицинских препаратов существовали, в какой-то мере существуют, но я не скажу, что эта проблема характерна только для казахстанских препаратов. Сегодня вы видели, все наши ключевые представители здесь выставлены (на выставке в Мажилисе). Значительная часть из них практически перешла на международные стандарты производства», - сказал он.





По его словам, касательно этого вопроса существует объективный и субъективный факторы.





«Здесь есть объективный фактор и субъективный. Субъективный фактор такой же, как и в отношении других товаров. Люди думают, что европейские товары лучшего качества. На самом деле европейские и казахстанские препараты изготавливаются из единого сырья. Практически все сырье делается на единых рынках, в первую очередь, Китая и Индии. Говорить о том, что мы используем неправильное сырье, неверно», - пояснил глава ведомства.





Е. Биртанов добавил, что таких данных, которые свидетельствовали бы, что побочных эффектов от казахстанских лекарств больше, чем от импортных, нет.





«С точки зрения регистрируемых побочных эффектов нет данных, свидетельствующих о том, что на казахстанские препараты их больше. Признаться, что мы не так много регистрируем побочных эффектов, поскольку врачи очень малоактивны. В основном это на уровне разговоров. Сейчас мы проводим работу по активизации вовлечения врачей в фармаконадзор для того, чтобы врачи докладывали о случаях побочных эффектов. Тогда мы сможем четко выявлять, отечественные ли это или импортные», - подчеркнул он.





Министр отметил, что в последнее время наблюдается заметное повышение качества отечественных медпрепаратов.





«Мы видим очень большую динамику роста качества отечественных препаратов, и мы должны поддерживать отечественных товаропроизводителей, потому что мы формируем национальную безопасность. Когда у нас резкие колебания курса тенге, мы «проваливаемся», не можем обеспечить больных лекарствами, потому что импортные лекарства в два-три раза дорожают, как в 2015-2016 году», - пояснил он.



