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В Турции задержаны 57 человек по делу о попытке переворота 2016 года

12 мая 2017, 14:34

Задержанные являются бывшими сотрудниками биржи.

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 57 человек, которые подозреваются в связях с Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым в организации попытки переворота в Турции, сообщает RT.

Задержанные являются бывшими сотрудниками биржи. Они могли общаться посредством зашифрованного мессенджера «Bylock», разработанного специально для сторонников Гюлена.

Государство выдало более 100 ордеров на арест, передаёт агенство со ссылкой на Anadolu.

Предпринимаются меры по задержанию остальных подозреваемых.

Ранее в ООН выразили беспокойство в связи с массовыми увольнениями и арестами в Турции.

Фото: akn.tj

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