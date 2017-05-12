В Турции задержаны 57 человек по делу о попытке переворота 2016 года
12 мая 2017, 14:34
Задержанные являются бывшими сотрудниками биржи.
Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 57 человек, которые подозреваются в связях с Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым в организации попытки переворота в Турции, сообщает RT.
Задержанные являются бывшими сотрудниками биржи. Они могли общаться посредством зашифрованного мессенджера «Bylock», разработанного специально для сторонников Гюлена.
Государство выдало более 100 ордеров на арест, передаёт агенство со ссылкой на Anadolu.
Предпринимаются меры по задержанию остальных подозреваемых.
Ранее в ООН выразили беспокойство в связи с массовыми увольнениями и арестами в Турции.
Фото: akn.tj
Загрузка...
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858344-a83f772280c10efda1172cbb25f772ce
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...