Спецоперация по задержанию похитителей человека прошла в Астане

Столичные полицейские провели спецоперацию по задержанию преступной группы, незаконно лишившей свободы молодого человека, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

11 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Астаны была проведена спецоперация по задержанию группы лиц, которые силой удерживали 24-летнего местного жителя на территории одного из бизнес-центров города.

Задержанными оказались жители Астаны, Карагандинской и Южно-Казахстанской областей в возрасте 27, 28 и 32 лет. В настоящее время все трое подозреваемых в порядке ст.128 УПК РК задержаны и водворены в Изолятор временного содержания ДВД Астаны. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре реестр досудебных расследований по ст. 126 (незаконное лишение свободы). Проводится расследование.

По словам потерпевшего, 10 мая ночью трое малоизвестных ему парней в ангаре на территории бизнес-центра удерживали его. При этом, применив оружие - выстрел в воздух, нанеся ему телесные повреждения, заставили написать расписку в совершении кражи денег и документов из офиса, которой он не совершал.

В данное время потерпевший находится в городской больнице.

В ДВД Астаны напомнили, что на территории столицы проводится второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», основной целью которого является поддержание должного правопорядка, предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений на улицах и в общественных местах города.

Так, в ходе ОПМ сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью предотвращено два факта сводничества. 11 мая в 19.00 час. в одной из саун задержана 44-летняя администратор, которая свела клиента с 26-летней девушкой, предоставляющей интим услуги, за что получила денежное вознаграждение.

Также сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью в одной из столичных саун задержана 30-летняя администратор, которая свела 31-летнего клиента с 33-летней женщиной, предоставляющей интим услуги, за что получила денежное вознаграждение.

Данные факты зарегистрированы в Едином реестре осудебных расследований по ст. 309 ч. УК РК. Проводятся следственные действия.