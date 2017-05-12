Генпрокуратура РК предупреждает о деятельности финансовых пирамид в стране

По инициативе прокуратуры Кызылординской области органами внутренних дел 15 марта т.г. начато уголовное дело в отношении «Questra Holdings Inc.», сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.





Вместе с Национальным Банком, МВД и Комитетом госдоходов будем мониторить ситуацию и принимать меры для пресечения деятельности финансовых пирамид.





"Призываем граждан быть бдительными и не доверять свои сбережения аферистам. В случае сомнений, прежде чем вложить деньги, лучше обратиться в правоохранительные органы" - проинформировали в ведомстве.





Ранее депутат мажилиса Бекболат Тлеухан потребовал от правительства положить конец деятельности иностранных финансовых пирамид, которые выманивают накопления казахстанцев. Свой депутатский запрос Тлеухан адресовал генеральному прокурору РК Жакипу Асанову.





"В этом году ходят слухи о финансовой компании под названием Questra World. Доверчивые люди верят словам "ты инвестор" и вкладывают свои накопления туда. Люди размещают на счет этой компании все средства, которые копили на покупку автомобиля, дома, открытие бизнеса и обманываются на счет того, что за короткие сроки получат прибыль", — сообщил Тлеухан.

Депутат отметил, что компании, подобные Questra, хоть и находятся в Испании, основным их адресом являются оффшоры вроде Виргинских островов.









Во-первых , они массово вовлекают людей обещанием баснословной прибыли. Такую доходность не могут обеспечить ни банки, ни другие организации. Это должно настораживать.





Во-вторых , они часто зарегистрированы за рубежом, учредители не известны, деньги выводятся за границу. Их представители не могут чётко и ясно объяснить, как зарабатывают и куда вкладывают полученные средства. Вместо этого вы услышите заготовленные рассказы о серьезных партнерах и проектах, вам покажут красивые буклеты.





В-третьих , они всегда поощряют привлечение вами новых клиентов, обещая за это дополнительный доход. Все эти признаки явно указывают на то, что вы столкнулись с финансовой пирамидой, реклама и деятельность которой в Казахстане запрещена (статья 150 КоАП и статья 217 УК РК).





Если вы стали жертвой мошенников, необходимо обратиться в полицию либо службу экономических расследований.





Фото с сайта prostoinvesticii.com





Интернет и электронные платежные средства стремительно развиваются. На рынке много предложений о якобы выгодном инвестировании денег в эти инструменты. Но не все знают, как правильно это делать. Этим пользуются мошенники. В чём отличие финансовых пирамид от добросовестных организаций?