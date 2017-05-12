Биртанов: Фармкомпании РК должны быть готовы к конкуренции

В рамках единого рынка лекарств ЕАЭС казахстанские компании должны быть готовы в первую очередь к ценовой конкуренции.

С другой стороны единый рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС) представляет большой потенциал для казахстанских фармпроизводителей, отметил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Единый рынок означает, что казахстанские лекарственные препараты, произведенные в Казахстане, могут свободно продаваться в странах региона - России, Белоруссии и так далее без прохождения дополнительных процедур: таможенных и регистрации», - сказал он в кулуарах Мажилиса.

По его словам, это существенно снижает затраты производителей.





«И позволяет, по сути, казахстанским фармацевтическим препаратам конкурировать с другими производителями на этой территории. Это большой потенциал для наших фармкомпаний, я считаю, поскольку объем рынка увеличился в несколько раз. Но при этом, это конечно не так просто, поскольку компании должны быть готовы к конкуренции, в первую очередь, ценовой», - указал глава ведомства.





Напомним, что единый рынок лекарственных средств ЕАЭС начал действовать с 6 мая.



