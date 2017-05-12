BMW обновила купе и кабриолет 2-Series
12 мая 2017, 14:56
Их продажи стартуют в этом июле.
Компания BMW представила купе и кабриолет 2-Series, обновленные к 2018 модельному году. Их продажи стартуют в этом июле.
Компактные автомобили получили новые светодиодные головные фары в стандартной комплектации, увеличенные радиаторные решетки и воздухозаборники в переднем бампере, светодиодные задние фонари, три новых оттенка кузова и 17 вариантов колесных дисков на 16, 17 и 18 дюймов.
В салоне были переработаны приборная панель и мультимедийный комплекс, появились контроллер iDrive последнего поколения и беспроводная зарядка для смартфона, новые тканевые и кожаные варианты отделки сидений, алюминиевые, древесные и глянцевые черные вставки с хромированными акцентами.
Купе и кабриолет BMW 2-Series 2018 модельного года будут доступны с трех-, четырех- и шестицилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 136 до 340 л.с., шестиступенчатой механической или восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В общей сложности для закрытой двухдверки предлагается девять вариантов силовой установки, для открытой – восемь. Цены пока не опубликованы. Предыдущая версия купе стоит в России от 1 миллиона 940 тысяч рублей, кабриолет у нас не продается.
Текст: Александр Орехов
Фото: BMW
Via cartimes
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