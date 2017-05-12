Прогноз погоды на выходные: в северных областях РК возможны заморозки

неустойчивой погоды с кратковременными дождями, грозами, сильным порывистым ветром и местами градом

И если в южной половине республики температура воздуха сохранится выше нормы на 4-7ºС, то в северной половине, с поступлением влажных и холодных воздушных масс с центральных районов Европейской части России, температура начнёт понижаться и будет ниже обычной на 2-4ºС. Поэтому на северо-западе республики в ближайшие сутки, а на севере в воскресенье и понедельник в ночные часы ожидаются заморозки