Прогноз погоды на выходные: в северных областях РК возможны заморозки
12 мая 2017, 14:56
Прогноз на выходные дни 13-15 мая.
Холодные атмосферные фронты один за другим перемещающиеся через Казахстан будут причиной неустойчивой погоды с кратковременными дождями, грозами, сильным порывистым ветром и местами градом. И если в южной половине республики температура воздуха сохранится выше нормы на 4-7ºС, то в северной половине, с поступлением влажных и холодных воздушных масс с центральных районов Европейской части России, температура начнёт понижаться и будет ниже обычной на 2-4ºС. Поэтому на северо-западе республики в ближайшие сутки, а на севере в воскресенье и понедельник в ночные часы ожидаются заморозки, сообщает Zakon.kz
Консультативный прогноз погоды по Астане:
на 13 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +20+22°С.
на 14 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью +5+7°С, днем +16+18°С.
на 15 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью +3+5°С, днем +16+18°С.
Консультативный прогноз погоды по Алматы:
на 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +14+16°С, днем +31+33°С.
на 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +16+18°С, днем +31+33°С.
на 15 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью +16+18°С, днем +31+33°С.
Фото: www.7dach.ru
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