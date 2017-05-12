От перчаток до рентгеноборудования: фармпредприятия РК стали выпускать новую продукцию
12 мая 2017, 14:58
По изделиям медицинского назначения 10 предприятий практически полностью покрывают потребность отечественного здравоохранения.
В отечественной фармацевтической промышленности появились новые востребованные виды продукции от кардиологических, противоаллергических лекарственных препаратов, одноразовых медицинских перчаток, масок до рентгеновского оборудования, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИР РК.
Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, выступая на общественных слушаниях в Мажилисе Парламента рассказал, что на 200, в основном малых предприятиях, в фармацевтической отрасли работают более 3,5 тыс. человек.
Казахстанские фармацевтические предприятия включают компании полного цикла, а также аптеки с рецептурно-производственным отделом.
Он заявил, что доля отечественного производства в структуре внутреннего потребления Республики Казахстан в денежном выражении составляет 11 %.
Однако, отметил Женис Касымбек, выполняя поручение Главы Государства, 50 % позиций лекарственных препаратов закупаются отечественного производства, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
По изделиям медицинского назначения 10 предприятий практически полностью покрывают потребность отечественного здравоохранения.
Фото с сайта gmpnews.ru
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