От перчаток до рентгеноборудования: фармпредприятия РК стали выпускать новую продукцию

В отечественной фармацевтической промышленности появились новые востребованные виды продукции от кардиологических, противоаллергических лекарственных препаратов, одноразовых медицинских перчаток, масок до рентгеновского оборудования,

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, выступая на общественных слушаниях в Мажилисе Парламента рассказал, что на 200, в основном малых предприятиях, в фармацевтической отрасли работают более 3,5 тыс. человек.





Казахстанские фармацевтические предприятия включают компании полного цикла, а также аптеки с рецептурно-производственным отделом.