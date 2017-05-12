«Би-2» обокрали во время съемок клипа

По словам представителей группы, гаджет украл бывший сотрудник техперсонала местной съемочной команды, который был уволен незадолго до инцидента.

У группы «Би-2» во время съемок клипа в Испании украли телефон, сообщает « Вечерняя Москва ».





Коллектив вел прямую трансляцию создания ролика на песню «Летчик». Во время перерыва злоумышленник подошел к оставленному на штативе устройству, на который велась запись, и унес его. При этом вор попал на видео, запись доступна в социальной сети «ВКонтакте».





Преступник уехал со съемочной площадки на машине, задержать его не удалось.





По словам представителей группы, гаджет украл бывший сотрудник техперсонала местной съемочной команды, который был уволен незадолго до инцидента.



