Единая бюджетная классификация дополнена новым КБК 701111

Единая бюджетная классификация Республики Казахстан, утвержденная приказом Министра финансов РК от 18 сентября 2014 года № 403, в классификации поступлений бюджета дополнена новым КБК 701111 «Поступления от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами городов республиканского значения, столицы для обращения на внутреннем рынке для финансирования дефицита бюджета города республиканского значения, столицы».

Дополнение внесено приказом Министра финансов Республики Казахстан от 21 апреля 2017 года № 264 и вступает в действие со дня его государственной регистрации.