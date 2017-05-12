Классификация поступлений бюджета дополнена новым КБК 701111
Единая бюджетная классификация Республики Казахстан, утвержденная приказом Министра финансов РК от 18 сентября 2014 года № 403, в классификации поступлений бюджета дополнена новым КБК 701111 «Поступления от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами городов республиканского значения, столицы для обращения на внутреннем рынке для финансирования дефицита бюджета города республиканского значения, столицы».
Дополнение внесено приказом Министра финансов Республики Казахстан от 21 апреля 2017 года № 264 и вступает в действие со дня его государственной регистрации.
12 мая 2017, 14:56
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»
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