Уголовный кодекс - главная основа эволюции тюремной системы

Саламатов Е.А.,

кандидат юридических наук, доцент

Казахстанская пенитенциарная система работает в условиях новых кодексов уже более двух лет. Одной из основных задач при разработке Уголовного кодекса являлось снижение «тюремного населения», а Уголовно-исполнительного - совершенствование системы исполнения уголовных наказаний.

На данном этапе данные задачи частично решены. Так, за счет смягчения санкций ряда статей Уголовного кодекса, в том числе путем разбавления их альтернативными наказаниями, в течение 2015-2016 годов количество заключенных в стране уменьшилось на 11,5 тыс. человек и на начало 2017 года составило 36300. Данные цифры для Казахстана являются существенными, так как позволили в международном рейтинге по общему количеству заключенных (не путать с индексом «тюремного населения») среди 223 стран переместиться на 48 место[i].

Указанная позиция рейтинга, по нашему мнению, является пока недостаточной. Так, в настоящее время мы занимаем 63 место в мире по численности населения. Соответственно, из расчета пропорциональности мы должны стремиться к 63 месту и по количеству заключенных.

Что касается достижений нового Уголовно-исполнительного кодекса, то существенным здесь является внедрение структурированной системы оценки поведения осужденного. Данная система включает в себя три положительные и три отрицательные степени поведения, от которых зависит его правовое положение, влияющее на объем прав и ограничений.

Прежняя шкала оценки поведения из-за примитивности не обладала функцией лифта. И так как, имела закрепление лишь на уровне подзаконного акта, была низкоэффективной. В настоящее время эта проблема решена и у сотрудников пенитенциарных учреждений появились действенные рычаги управления осужденными.

Других значимых и заслуживающих внимания изменений на практике, как показал анализ и проведенный опрос сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее - УИС), при новом УИК пока не произошло.

Вместе с тем, пенитенциарной системе Казахстана давно требуются коренные реформы, которые позволили бы избавиться ей от устаревших гулаговских подходов и приблизиться к международным стандартам. И было бы ошибкой считать, что подобные реформы можно осуществить путем внесения изменений и дополнений лишь в уголовно-исполнительное законодательство.

Хотя УИК имеет свой предмет регулирования, но по некоторым положениям он является производным от Уголовного кодекса. Именно Уголовный кодекс определяет понятие наказания и ее цели, систему наказаний и ее иерархию, виды наказаний и их сроки, от которых зависит состояние пенитенциарной системы в целом. Поэтому, не принижая значимость УИК, все же отметим, что наибольший потенциал для фундаментальных реформ в тюремной системе преимущественно скрыт в Уголовном кодексе.

Прежде всего, это имеет значение для численности «тюремного населения» страны, которая должна быть доведена до оптимального уровня. Выше уже отмечено, что мы занимаем 63 место в мире по численности населения, а по численности заключенных находимся на 48 месте.

Ради объективности признаем, что за последние семь лет мы добились впечатляющих успехов в снижении количества заключенных. Так, с 2010 по 2016 годы их число уменьшилось с 63400 до 36300, то есть на 27100 человек или 42,7%. Это произошло по причине принятия нескольких законов, направленных на смягчение уголовного законодательства, а также принятия в 2014 году нового Уголовного кодекса и проведения в 2012 году амнистии (итоги амнистии 2017 года можно будет подвести во второй половине т.г.).

Вместе с тем, если посмотреть на результаты гуманизации через призму индекса «тюремного населения», то картина выглядит следующим образом. По итогам 2016 года в нашей стране на 100 тыс. населения приходится 202 заключенных. В тоже время в Кыргызстане - 167, Узбекистане - 150, Таджикистане - 121, а в Германии, на чье уголовное законодательство ориентировались разработчики действующего Уголовного кодекса РК - 76[ii].

В этой связи, мы вынуждены вновь обратиться к идее о переходе от постатейно-выборочной гуманизации Уголовного кодекса к общему снижению верхнего предела лишения свободы. Так, еще в период разработки действующего Уголовного кодекса отечественными юристами высказывалась мысль о целесообразности снижения верхнего предела лишения свободы до уровня Уголовного кодекса Казахской ССР. Верхняя планка данного наказания в советское время была 15 лет, лишь в случаях замены смертной казни на лишение свободы она допускалась до 20 лет.

И это не случайно. Пенитенциарной психологией давно доказано, что большинству людей достаточно 5 лет заключения, после чего они уже не могут возвратиться к нормальной жизни на свободе. Поэтому, чем дольше мы держим людей в изоляции, тем больше увеличиваем число социально атрофированных и морально деградированных членов общества, от которых не следует ожидать какого-либо полезного вклада в развитие страны.

Снижение максимального срока лишения свободы до разумных пределов арифметически сократит средний срок пребывания людей в пенитенциарных учреждениях. Это автоматически снизит количество заключенных, соответственно улучшит международные тюремные рейтинги.

С юридической позиции мы получим сбалансированный Уголовный кодекс, который исключит необходимость регулярно его гуманизировать разными дополнениями и изменениями, а также проводить периодически амнистии. По сути, наличие амнистии является признаком репрессивности уголовного закона. Как известно, во многих европейских странах амнистия не применяется из-за отсутствия надобности в ней. Наше общество тоже неоднозначно относится к институту «прощения». И это понятно - девальвируется принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление.

Экономические выгоды от снижения верхних пределов лишения свободы выразятся в сокращении расходов на содержание заключенных, а также пенитенциарных учреждений, количество которых тоже уменьшится.

И самое главное - снизится степень социальной оторванности осужденных от жизни в свободном обществе, что облегчит работу по их ресоциализации после освобождения.

Очевидно, что данный подход найдет немало противников, особенно из лагеря беспощадной борьбы с преступностью с помощью тюрем. Это вполне понятно в условиях слабости наказаний, альтернативных лишению свободы, о чем постоянно говорят отечественные ученые[iii]. Проблема заключается в большом разрыве по строгости между лишением свободы и другими наказаниями, а также в утере институтом уголовного наказания такого важного элемента как публичность исполнения (например, по действующему УК общественные работы за преступления не предусмотрены). Все это приводит к тому, что подавляющая часть нашего общества удовлетворяется только отправкой преступников в места изоляции.

Как решить эту проблему? Одни из способов - это перенять положительный опыт других стран.

Например, в законодательстве Германии, которое служило образцом для разработчиков действующего УК РК, основными видами уголовных наказаний являются лишение свободы и штраф, еще есть дополнительное наказание - запрет на управление автомобилем. Все остальное относится к мерам безопасности и исправления. Данные меры являются аналогами наших уголовных наказаний, альтернативных лишению свободы. И суд, при вынесении приговора не ограничиваясь в их выборе, путем комбинирования обеспечивает справедливое по строгости наказание. К примеру, одновременно могут быть назначены штраф, социальные работы и ограничение свободы, что в условиях нашего Уголовного кодекса невозможно, так как являются самостоятельными видами наказаний и назначаются раздельно.

Данный подход, широко практикуемый в странах с развитым институтом пробации, коренным образом меняет систему уголовных наказаний. Преимущество его заключается в том, что каждая в отдельности мера нацелена на конкретный результат, а вместе они обеспечивают необходимую строгость наказания, исключая большую разницу между лишением свободы и иными наказаниями.

Таким образом, дальнейшее сокращение «тюремного населения» можно обеспечить путем снижения верхнего предела лишения свободы до уровня Уголовного кодекса Казахской ССР, что обеспечит гуманизацию уголовного законодательства на системном уровне. Одновременно, следует ужесточить альтернативные виды наказаний.

Для пенитенциарной системы это будет означать сокращение количества учреждений, уменьшение плотности в них осужденных, улучшение условий для индивидуализации наказания, а также развитие альтернативных видов наказаний и института пробации.

Следующая реформа, которую можно провести путем изменений в Уголовном кодексе - это отказ от деления учреждений УИС по видам безопасности (до Закона РК от 18.04.2017г. - по видам режима).

Дело в том, что за годы гуманизации существенно изменилась структура «тюремного населения». Так, если до 2010 года в местах лишения свободы 18-20% осужденных содержались за преступления небольшой и средней тяжести, то в последние годы благодаря гуманизации их доля стабильно держится на уровне 5-6%. Иными словами, в учреждениях УИС среди осужденных 95% составляют лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. И этот показатель однородности заключенных при действующем уголовном законе сильно не изменится.

Аргументом в пользу отказа от деления учреждений УИС на виды безопасности является и то, что по степени строгости содержания осужденных между учреждениями средней, максимальной и чрезвычайной безопасности (общего, строгого и особого режимов) законодательно и на практике почти нет никакой разницы. Объективно говоря, строгость в учреждениях УИС зависит не от вида безопасности или режима, а от требовательности и принципиальности его руководства.

В соответствии с УИК вся разница между учреждениями разного вида безопасности (режима), как бы это ни звучало банально, заключается в количестве разрешаемых посылок, бандеролей и свиданий (ст.ст.136, 138, 140 УИК). При этом, согласно положениям кодекса при определенном поведении осужденный в учреждении чрезвычайной безопасности (особый режим) будет содержаться в более мягких условиях и иметь больше льгот, чем осужденный в учреждении средней безопасности (общий режим).

Также следует учитывать и то, что в соответствии с нормами УИК (ст.103 и др.) учреждения УИС внутренне разделены на четыре условия: обычные, облегченные, льготные и строгие (в учреждениях минимальной и полной безопасности три вида условия). Данные условия представляют собой изолированные друг от друга ограждением охраняемые участки, в которые распределяются осужденные в зависимости от поведения. В определенной мере эти локальные участки дублируют виды безопасности учреждений (виды режимов), так как выполняют ту же функцию - индивидуализацию наказания.

Какую практическую пользу принесет отказ от деления учреждений УИС по видам безопасности (режима)?

Прежде всего, отпадет необходимость в перевозке осужденных по стране из-за отсутствия по месту их проживания учреждения соответствующего вида безопасности (режима). По большому счету речь идет о постепенном отказе от сохранившегося еще со времен царской России такого понятия как этапирование осужденных. В нынешнее время это означает их перевозку специальными ж/д вагонами, наличие конвойных подразделений, вооружения, служебных собак и прочих сопутствующих расходов из государственной казны.

К сожалению, на данном этапе полностью отказаться от перевозки осужденных из одной области республики в другую не удастся, так как в стране имеется всего шесть учреждений УИС для содержания женщин и одно для несовершеннолетних. В тоже время, для содержания мужчин функционируют 21 учреждений средней, 22 максимальной и 5 чрезвычайной безопасности, которые вполне можно преобразовать в учреждения смешанной безопасности, наличие которых уже предусмотрено ст.89 УИК.

При необходимости, в порядке исключения можно оставить несколько специализированных учреждений для содержания особой категории лиц, например, приговоренных к пожизненному лишению свободы, а также осужденных за экстремизм и терроризм. Но, у большинства осужденных появится возможность отбывать лишение свободы вблизи дома, что будет способствовать лучшему сохранению ими социальных связей со своими семьями и облегчит их ресоциализацию после освобождения.

Предложенный подход приблизит казахстанскую пенитенциарную систему к европейским стандартам, где деление тюрем на виды безопасности или режима не существует. Как правило, к такому делению прибегают страны с большим количеством заключенных: СССР, США и др. В европейских странах из соображений практичности пенитенциарные учреждения организованы по комплексному принципу. А именно, тюрьмы состоят из нескольких блоков, в которых устанавливаются разные степени строгости (виды режима). Суды в приговорах указывают только срок лишения свободы, а содержание осужденного в том или ином блоке определяется тюремной администрацией с учетом поведения заключенного.

Еще одно предложение по приближению отечественной системы исполнения наказаний к международным стандартам через Уголовный кодекс заключается в следующем.

Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)[iv] рекомендуют перед завершением отбытия срока наказания принимать меры к постепенному возвращению заключенного к жизни в обществе (Правило 87).

Европейские пенитенциарные правила также обращают внимание на то, что для лиц, осуждённых на длительные сроки, необходимо предпринимать шаги по постепенному возвращению их к жизни на свободе (пункт 107).

Указанный алгоритм постепенного освобождения из тюремного заключения имеет во многих странах практическое воплощение. В структуре пенитенциарных учреждений имеются полуоткрытые тюрьмы или так называемые «переходные дома», в которые переводят заключенных незадолго до освобождения (например, в Нидерландах за 6 месяцев).

В данных полуоткрытых учреждениях в условиях полусвободы с ними проводится социально-психологическая и иная работа по подготовке к самостоятельной жизни на свободе. Например, в отличие от нашей практики, где сотрудники УИС обязаны восстанавливать осужденным утерянные или просроченные документы, там заключенных учат самостоятельно решать свои проблемы, при необходимости помогая им. Получая возможность выходить днем в город (сперва в сопровождении), лицо восстанавливает социальные связи, регистрируется на бирже труда, собирает необходимые документы и справки для получения социальных льгот, решает бытовые проблемы, мирится с потерпевшим и т.п., то есть активно готовится к своему полному освобождению. Во всем этом осужденным помогают службы пробации, муниципальные социальные службы и неправительственные организации. Главный смысл этого - восстановить у освобождающихся из тюрем лиц социально-полезные навыки с целью снижения рецидива.

Возможно ли такое организовать в Казахстане? Да, возможно, без особых проблем.

Учитывая, что строительство новых пенитенциарных учреждений финансово затратно, их можно создать за счет внутренних резервов УИС. Так, в системе исполнения наказаний имеются учреждения минимальной безопасности, то есть колонии-поселения, которые расположены в каждой области республики. В данных учреждениях действует режим полусвободы, из-за чего среди ученых-юристов неоднократно высказывалась мысль организовать в них исполнение такого наказания как ограничение свободы.

В настоящее время в учреждениях минимальной безопасности отбывают лишение свободы три категории осужденных, это:

- совершившие неосторожные преступления;

- впервые осужденные за умышленные преступления на срок до одного года;

- переведенные из учреждений средней и максимальной безопасности за положительное поведение.

При внесении определенных изменений в УК данные учреждения без ущерба для уголовно-исполнительной политики можно освободить от нынешних осужденных. Это можно сделать за счет более широкого применения к первой категории осужденных альтернативных наказаний и упрощения оснований их замены на лишение свободы в случае уклонения от наказания или не выполнения возложенных судом обязанностей.

Что касается лиц, впервые осужденных за умышленные преступления на срок до одного года, то их можно содержать в свободных камерах следственных изоляторов, которые загружены не более чем на 70%. Бесспорно, условия содержания в СИЗО значительно строже, чем в учреждениях минимальной безопасности (колониях-поселениях), но именно этот фактор кратковременной жесткой изоляции необходим для лиц, впервые совершивших умышленные преступления.

В отношении третей категории осужденных, то есть положительно характеризующихся, вместо перевода в учреждение минимальной безопасности предлагается заменять неотбытую часть лишения свободы более мягким видом наказания (ст.73 УК).

Из всего этого следует, что учреждения минимальной безопасности (колонии-поселения) без особого труда можно освободить от нынешнего контингента осужденных и функционально перепрофилировать в аналоги европейских полуоткрытых тюрем. Учитывая, что большинство рассматриваемых учреждений расположены вблизи или в черте областных центров, режим полусвободы в них создает идеальные условия для подготовки осужденных к освобождению, особенно для лиц отбывших длительные срока заключения.

С учетом привычной нам терминологии их можно назвать Центрами ресоциализации УИС, что будет соответствовать целям и задачам утвержденной Указом Президента РК от 8 декабря 2016 года Комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации. Но, вместо пилотного проекта, как предлагают авторы указанной стратегии, это необходимо внедрять в масштабах всей республики, о чем на страницах юридической печати предлагалось еще до разработки действующих Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов в 2012 году[v].

Внедрение практики постепенного освобождения заключенных значительно приблизит отечественную пенитенциарную систему к международным стандартам, придаст ресоциализации системность, а также сбалансирует нагрузку и ответственность за нее между местными исполнительными органами и УИС. Ожидаемый эффект - это более успешная адаптация бывших заключенных к свободной жизни и снижение уровня рецидива преступлений.

В целом, изложенные предложения по реформированию УИС в контексте международных стандартов этим не исчерпываются. Но, в рамках одной статьи невозможно всех их раскрыть. Вместе с тем, без всякого сомнения можно утверждать, что для проведения фундаментальных реформ в отечественной пенитенциарной системе необходимо в первую очередь модернизировать соответствующие положения Уголовного кодекса.