По делу арестованного по подозрению в атаке в Дортмунде нашли новые улики

В конце апреля в генеральной прокуратуре ФРГ заявили о задержании в рамках расследования этого дела мужчины, который имеет двойное гражданство — немецкое и российское. Позже суд вынес решение о его аресте.





По данным издания Welt, следователи обнаружили записки "частично на русском языке и написанные кириллицей", в которых описаны конкретные планы и размышления по осуществлению атаки. Также были обнаружены заметки с информацией об использованных позднее взрывных устройствах, в частности, упоминалась "техника на дистанционном управлении".



