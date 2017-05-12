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По делу арестованного по подозрению в атаке в Дортмунде нашли новые улики

12 мая 2017, 15:33

Следователи обнаружили записки "частично на русском языке и написанные кириллицей", в которых описаны конкретные планы и размышления по осуществлению атаки.

Следователи из Федерального управления уголовной полиции Германии обнаружили новые улики по делу 28-летнего Сергея В., арестованного по подозрению в организации атаки на автобус футбольного клуба "Боруссия" в Дортмунде, сообщает РИА Новости.

В конце апреля в генеральной прокуратуре ФРГ заявили о задержании в рамках расследования этого дела мужчины, который имеет двойное гражданство — немецкое и российское. Позже суд вынес решение о его аресте.

По данным издания Welt, следователи обнаружили записки "частично на русском языке и написанные кириллицей", в которых описаны конкретные планы и размышления по осуществлению атаки. Также были обнаружены заметки с информацией об использованных позднее взрывных устройствах, в частности, упоминалась "техника на дистанционном управлении".

Три взрыва прогремели 11 апреля в Дортмунде около автобуса футбольного клуба "Боруссия" за час до матча, в котором эта команда должна была сыграть с "Монако" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу.

По сообщению прокуратуры, на данный момент достоверно известно, что подозреваемый приобрел 15 тысяч акций "Боруссии", для чего 3 апреля взял кредит. В случае колебаний курса этих акций из-за увечий или смерти игроков подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большую прибыль. Кроме того, Сергей В. забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где случились взрывы, на 9-13 апреля и 16-20 апреля (когда должен был состояться ответный матч), так как на момент бронирования не было известно, где именно будет сыгран первый матч — в Дортмунде или Монако.

Фото: © AP Photo / Martin Meissner

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