От перчаток до рентгеноборудования: фармпредприятия РК стали выпускать новую продукцию

В отечественной фармацевтической промышленности появились новые востребованные виды продукции от кардиологических, противоаллергических лекарственных препаратов, одноразовых медицинских перчаток, масок до рентгеновского оборудования, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИР РК.

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, выступая на общественных слушаниях в Мажилисе Парламента рассказал, что на 200, в основном малых предприятиях, в фармацевтической отрасли работают более 3,5 тыс. человек.

Казахстанские фармацевтические предприятия включают компании полного цикла, а также аптеки с рецептурно-производственным отделом.

Он заявил, что доля отечественного производства в структуре внутреннего потребления Республики Казахстан в денежном выражении составляет 11 %.

Однако, отметил Женис Касымбек, выполняя поручение Главы Государства, 50 % позиций лекарственных препаратов закупаются отечественного производства, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

По изделиям медицинского назначения 10 предприятий практически полностью покрывают потребность отечественного здравоохранения.