В гостях у SKACCки
12 мая 2017, 15:51
Завтра пройдет День открытых дверей SKACC, где каждый желающий сможет получить всю информацию из первых уст, от руководителей двух университетов.
Решение «три в одном» предлагают абитуриентам в Университете Шакарима: поступая в Семее, учиться в престижном зарубежном вузе и, при этом, путешествовать без отрыва от учебы.
Эта возможность у нашей молодежи появилась благодаря сотрудничеству Университета Шакарима и Университета Кьюнгдонг (Южная Корея). В Семее открывается кампус академической мобильности SKACC (Shakarim Kyungdong Academic Collaboration Centre). Он входит в систему кампусов Университета Кьюнгдонг. Представительства корейского вуза открыты в Индонезии, Вьетнаме, Малайзии и Таиланде. Семейский кампус – единственный в Казахстане.
Обучаясь в SKACC, студент может выбирать страну обучения. Остаться учиться в Семее, или отправиться в одну из этих стран – дело студента. Можно продолжать обучение во всех этих странах по очереди.
«Этот проект – дорога в будущее. Путь в глобальный мир. Сегодня много кто говорит о глобализации в образовании. Мы же подкрепляем слова делом» - сказал президент Университета Кьюнгдонг, профессор Джон Ли.
По окончании учебы в SKACC выпускник получит диплом Университета Кьюнгдонг и Университета Шакарима, а также возможность пройти годичную стажировку в одной из ведущих компаний Южной Кореи.
Меир Ескендиров, ректор Университета Шакарима: «Черные водолазки» - вот как мы называем наших будущих выпускников. Это будут настоящие Стивы Джобсы. Пока они студенты, но вы обязательно услышите о них в будущем».
12 мая в Университете Шакарима состоялась церемония открытия кампуса SKACC. Мероприятие посетил президент Университета Кьюнгдонг Джон Ли, представители посольства Кореи, а также представители Министерства образования РК.
Завтра пройдет День открытых дверей SKACC, где каждый желающий сможет получить всю информацию из первых уст, от руководителей двух университетов.
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