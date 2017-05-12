Стали известны места платной парковки в Астане
12 мая 2017, 15:54
На всех парковках первые 20-30 минут стоянки будут бесплатными.
Аким Астаны подписал проект постановления, в котором указаны 24 участка, оборудованные специальными устройствами по взиманию оплаты за парковку и учету времени стоянки автомобилей, передает Elorda.info.
Ранее сообщалось, что в текущем году в Астане появятся около 9 тыс. платных парковочных мест.
Платные парковочные места будут располагаться в двух зонах. Первая — пересечение улиц Туран, Сарайшык, Орынбор, Сыганак; вторая — пересечение улиц Сарыарка — Богенбай батыра, проспект Республики и Набережная.
На всех парковках первые 20-30 минут стоянки будут бесплатными.
Места, предусматривающие оборудование специальными сертифицированными устройствами, предназначенные для взимания оплаты за парковку и учета времени парковки транспортных средств в столице
№
п/п
Места, оборудованные специальными сертифицированными устройствами Количество мест Общая площадь, кв.м
1 2 3 4
1. Район ул. Достык и бульвара «Нуржол» полигон-1 1 0,0446
2. Район ул. Достык и бульвара «Нуржол» полигон-2 1 0,0508
3. Бульвар «Нуржол» ул.Достык район дома № 3 1 0,0996
4. Бульвар «Нуржол» ул. Д. Конаева район дома № 4 1 0,0874
5. Бульвар «Нуржол» ул.Достык район дома № 5/1 1 0,0372
6. Бульвар «Нуржол» ул. Д. Конаева район дома № 10 1 0,0389
7. Бульвар «Нуржол» ул. Достык (Конаева) район дома № 9 1 0,0338
8. Бульвар «Нуржол» ул. Д. Конаева район дома № 12/2 1 0,0569
9. Ул. Акмешит, район дома № 12 1 0,0322
10. Район пересечения улиц Акмешит и Достык 1 0,044
11. Район пересечения улиц Акмешит и Д. Конаева 1 0,0451
12. Бульвар «Нуржол» район «Байтерек» полигон-1 1 0,1289
13. Бульвар «Нуржол» район «Байтерек» полигон-2 1 0,1279
14. Бульвар «Нуржол» район «Байтерек» полигон-3 1 0,1274
15. Бульвар «Нуржол» район «Байтерек» полигон-4 1 0,1092
16. Район пересечения улиц Туркистан и Достык полигон-1 1 0,0513
17. Район пересечения улиц Туркистан и Д. Конаева 1 0,0754
18. Улица Д. Конаева район домов №14а и № 14б 1 0,1064
19. Бульвар «Нуржол» ул Достык район дома № 13 полигон-2 1 0,0886
20. Бульвар «Нуржол» ул.Д. Конаева район дома № 14 полигон-1 1 0,0255
21. Бульвар «Нуржол» ул.Д. Конаева район дома № 14 полигон-2 1 0,0702
22. Бульвар «Нуржол» ул.Достык район дома № 1 1 0,0741
23. Район пересечения улиц Туркистан и Достык полигон-2 1 0,0563
24. Район ул. Достык и бульвара «Нуржол» полигон-1 1 0,0446
Астанада көлік құралдарын орынтұраққа қойғаны үшін ақы алуға және олардың орынтұрақта тұрған уақытын есептеуге арналған сертификатталған арнайы құрылғылармен жабдықтау көзделген орындар
Р/с№ Сертификатталған арнайы құрылғылармен жабдықталған орындар Орындардың саны Жалпы ауданы, ш.м.
1 2 3 4
1. Достық көшесі және «Нұржол» бульвары ауданы полигон-1 1 0,0446
2. Достык көшесі және «Нұржол» бульвары ауданы полигон-2 1 0,0508
3. «Нұржол» бульвары.Достык көшесі № 3 үй ауданы 1 0,0996
4. «Нұржол» бульвары.Д. Қонаев көшесі № 4 үй ауданы 1 0,0874
5. «Нұржол» бульвары.Достык көшесі № 5/1 үй ауданы 1 0,0372
6. «Нұржол» бульвары.Д. Қонаев көшесі № 10 үй ауданы 1 0,0389
7. «Нұржол» бульвары Достық (Қонаев) көшесі № 9 үй ауданы 1 0,0338
8. «Нұржол» бульвары Д. Конаева көшесі № 12/2 үй ауданы 1 0,0569
9. Ақмешіт көшесі, № 12 үй ауданы 1 0,0322
10. Ақмешіт және Достык көшелерінің қиылысы ауданы 1 0,044
11. Ақмешіт және Д. Қонаева көшелерінің қиылысы ауданы 1 0,0451
12. «Нұржол» бульвары, «Байтерек» монументы ауданы полигон-1 1 0,1289
13. «Нұржол» бульвары, «Байтерек» монументы ауданы полигон-2 1 0,1279
14. «Нұржол» бульвары, «Байтерек» монументы ауданы полигон-3 1 0,1274
15. «Нұржол» бульвары, «Байтерек» монументы ауданы полигон-4 1 0,1092
16. Түркістан және Достык көшелерінің қиылысы ауданы полигон-1 1 0,0513
17. Түркістан және Достык көшелерінің қиылысы ауданы полигон-2 1 0,0754
18. Д. Қонаев көшесі №14а және № 14б үйлер ауданы 1 0,1064
1 «Нұржол» бульвары Достык көшесі № 13 үй ауданы полигон-1 1 0,0419
19. «Нұржол» бульвары Достык көшесі № 13 үй ауданы полигон-2 1 0,0886
20. Достық көшесі және «Нұржол» бульвары ауданы полигон-1 1 0,0446
21. «Нұржол» бульвары Д. Қонаев көшесі № 14 үй ауданы полигон-1 1 0,0255
22. «Нұржол» бульвары Д. Қонаев көшесі № 14 үй ауданы полигон-2 1 0,0702
23. «Нұржол» бульвары Достык көшесі № 1 үй ауданы 1 0,0741
24. Түркістан және Д. Қонаев көшелерінің қиылысы ауданы 1 0,0563
Фото: Sputnik / Болат Шайхинов
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