Стали известны места платной парковки в Астане

На всех парковках первые 20-30 минут стоянки будут бесплатными.

Аким Астаны подписал проект постановления, в котором указаны 24 участка, оборудованные специальными устройствами по взиманию оплаты за парковку и учету времени стоянки автомобилей , передает , передает Elorda.info





Ранее сообщалось, что в текущем году в Астане появятся около 9 тыс. платных парковочных мест.





Платные парковочные места будут располагаться в двух зонах. Первая — пересечение улиц Туран, Сарайшык, Орынбор, Сыганак; вторая — пересечение улиц Сарыарка — Богенбай батыра, проспект Республики и Набережная.





На всех парковках первые 20-30 минут стоянки будут бесплатными.





Места, предусматривающие оборудование специальными сертифицированными устройствами, предназначенные для взимания оплаты за парковку и учета времени парковки транспортных средств в столице





№ п/п

Места, оборудованные специальными сертифицированными устройствами Количество мест Общая площадь, кв.м 1 2 3 4 1. Район ул. Достык и бульвара «Нуржол» полигон-1 1 0,0446 2. Район ул. Достык и бульвара «Нуржол» полигон-2 1 0,0508 3. Бульвар «Нуржол» ул.Достык район дома № 3 1 0,0996 4. Бульвар «Нуржол» ул. Д. Конаева район дома № 4 1 0,0874 5. Бульвар «Нуржол» ул.Достык район дома № 5/1 1 0,0372 6. Бульвар «Нуржол» ул. Д. Конаева район дома № 10 1 0,0389 7. Бульвар «Нуржол» ул. Достык (Конаева) район дома № 9 1 0,0338 8. Бульвар «Нуржол» ул. Д. Конаева район дома № 12/2 1 0,0569 9. Ул. Акмешит, район дома № 12 1 0,0322 10. Район пересечения улиц Акмешит и Достык 1 0,044 11. Район пересечения улиц Акмешит и Д. Конаева 1 0,0451 12. Бульвар «Нуржол» район «Байтерек» полигон-1 1 0,1289 13. Бульвар «Нуржол» район «Байтерек» полигон-2 1 0,1279 14. Бульвар «Нуржол» район «Байтерек» полигон-3 1 0,1274 15. Бульвар «Нуржол» район «Байтерек» полигон-4 1 0,1092 16. Район пересечения улиц Туркистан и Достык полигон-1 1 0,0513 17. Район пересечения улиц Туркистан и Д. Конаева 1 0,0754 18. Улица Д. Конаева район домов №14а и № 14б 1 0,1064 19. Бульвар «Нуржол» ул Достык район дома № 13 полигон-2 1 0,0886 20. Бульвар «Нуржол» ул.Д. Конаева район дома № 14 полигон-1 1 0,0255 21. Бульвар «Нуржол» ул.Д. Конаева район дома № 14 полигон-2 1 0,0702 22. Бульвар «Нуржол» ул.Достык район дома № 1 1 0,0741 23. Район пересечения улиц Туркистан и Достык полигон-2 1 0,0563 24. Район ул. Достык и бульвара «Нуржол» полигон-1 1 0,0446 Астанада көлік құралдарын орынтұраққа қойғаны үшін ақы алуға және олардың орынтұрақта тұрған уақытын есептеуге арналған сертификатталған арнайы құрылғылармен жабдықтау көзделген орындар

Р/с№ Сертификатталған арнайы құрылғылармен жабдықталған орындар Орындардың саны Жалпы ауданы, ш.м. 1 2 3 4 1. Достық көшесі және «Нұржол» бульвары ауданы полигон-1 1 0,0446 2. Достык көшесі және «Нұржол» бульвары ауданы полигон-2 1 0,0508 3. «Нұржол» бульвары.Достык көшесі № 3 үй ауданы 1 0,0996 4. «Нұржол» бульвары.Д. Қонаев көшесі № 4 үй ауданы 1 0,0874 5. «Нұржол» бульвары.Достык көшесі № 5/1 үй ауданы 1 0,0372 6. «Нұржол» бульвары.Д. Қонаев көшесі № 10 үй ауданы 1 0,0389 7. «Нұржол» бульвары Достық (Қонаев) көшесі № 9 үй ауданы 1 0,0338 8. «Нұржол» бульвары Д. Конаева көшесі № 12/2 үй ауданы 1 0,0569 9. Ақмешіт көшесі, № 12 үй ауданы 1 0,0322 10. Ақмешіт және Достык көшелерінің қиылысы ауданы 1 0,044 11. Ақмешіт және Д. Қонаева көшелерінің қиылысы ауданы 1 0,0451 12. «Нұржол» бульвары, «Байтерек» монументы ауданы полигон-1 1 0,1289 13. «Нұржол» бульвары, «Байтерек» монументы ауданы полигон-2 1 0,1279 14. «Нұржол» бульвары, «Байтерек» монументы ауданы полигон-3 1 0,1274 15. «Нұржол» бульвары, «Байтерек» монументы ауданы полигон-4 1 0,1092 16. Түркістан және Достык көшелерінің қиылысы ауданы полигон-1 1 0,0513 17. Түркістан және Достык көшелерінің қиылысы ауданы полигон-2 1 0,0754 18. Д. Қонаев көшесі №14а және № 14б үйлер ауданы 1 0,1064 1 «Нұржол» бульвары Достык көшесі № 13 үй ауданы полигон-1 1 0,0419 19. «Нұржол» бульвары Достык көшесі № 13 үй ауданы полигон-2 1 0,0886 20. Достық көшесі және «Нұржол» бульвары ауданы полигон-1 1 0,0446 21. «Нұржол» бульвары Д. Қонаев көшесі № 14 үй ауданы полигон-1 1 0,0255 22. «Нұржол» бульвары Д. Қонаев көшесі № 14 үй ауданы полигон-2 1 0,0702 23. «Нұржол» бульвары Достык көшесі № 1 үй ауданы 1 0,0741 24. Түркістан және Д. Қонаев көшелерінің қиылысы ауданы 1 0,0563

Фото: Sputnik / Болат Шайхинов





