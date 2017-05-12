В сети обсудили фото пресс-секретаря Трампа в необычной обуви
12 мая 2017, 16:00
Он надел ботинки разного цвета.
Фотография, на которой пресс-секретарь президента США Шон Спайсер вышел к журналистам в необычной обуви разного цвета, вызвала недоумение у пользователей сети, сообщает Lenta.ru.
Снимок опубликовал в своем Twitter кинопродюсер Джон Коэн 11 мая. В тот же день пост был удален, но несколько тысяч пользователей успели сделать ретвит.
#spicerbushes I guess Sean Spicer mixed up his shoes in the bushes. #spiceypic.twitter.com/1KeAaVGtj4— Deborah Gaughran (@MyNextLifeDebi) 12 мая 2017 г.
«Кажется, будто Шон Спайсер случайно надел сегодня ботинки разного цвета и теперь неуклюже пытается скрыть это», — говорится в оригинальном твите Коэна.
Spicer can't even get his shoes right what hope for America @Wonam6pic.twitter.com/aj7TNXYxxY— Eddie Doherty (@onegloucester) 11 мая 2017 г.
«Спайсер даже не может правильно надеть туфли, на что надеяться Америке»
При этом The Washington Examiner отмечает, что пост Коэна «неправильный и глупый». Автор статьи обратил внимание на другие снимки с той же пресс-конференции. Запечатленные на них люди одеты в теплые пальто, в то время как 11 мая в американской столице 12 градусов тепла. Также издание опубликовало увеличенное фото ног Спайсера, на котором видно, что пресс-секретарь носит ортопедический ботинок. По данным The Washington Examiner, он страдает от болей в лодыжке.
Фото с пресс-конференции также опубликовано фотоагентством Getty Images, где проставлена дата мероприятия — 13 марта.
В апреле британская газета The Independent насчитала 11 ошибок, которые допустил официальный представитель Белого дома за три месяца президентства Дональда Трампа. В частности, издание вспомнило, что Спайсер неправильно произносил фамилию премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла (Turnbull). Он несколько раз назвал его Трамболл (Trumball).
Загрузка...
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858369-6f87e73b8ae02aa56505a2a7c715ff43
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...