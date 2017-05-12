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В Туркестане прошла встреча журналистов тюркоязычных стран

12 мая 2017, 16:01

В форуме, организованного с целью формирования общего информационного пространства тюркского мира и укрепления взаимного сотрудничества государств принимают участие руководители и журналисты средств массовой информации Казахстана, Азербайджана, Башкирии, Бельгии, Киргизстана.

Сегодня в Туркестане проходит международный форум журналистов на тему «Тюркский мир и информационное пространство», организованный акиматом Южно-Казахстанской области и Международной Тюркской академией, передает пресс-служба акима ЮКО.

В форуме, организованного с целью формирования общего информационного пространства тюркского мира и укрепления взаимного сотрудничества государств принимают участие руководители и журналисты средств массовой информации Казахстана, Азербайджана, Башкирии, Бельгии, Киргизстана, Узбекистана, Татарстана и Турции.



Аким области Жансеит Туймебаев, принимавший участие в церемонии открытия форумап журналистов тюркоязычных стран сообщил, что сегодняшний форум это одно из важных собраний среди мероприятий, проводимых в рамках «Туркестан – культурная страница Тюркского мира». А также поднял вопрос о создании общего телеканала и об обмене информации среди тюркских стран.



«Главная цель создания информационного пространства – создавая сотрудничество в информационной сфере среди тюркских ассоциаций всего Земного шара таких тюркских стран как Казахстан, Турция, Азербайджан, Туркменистан, Киргизстан, Узбекистан и Татарстан создать оперативный обмен информацией и партнерство в печати, пропаганда общих для всех тюрков истории, культуры, образования, искусства и духовных ценностей. Я верю, что это будет огромным миром, работающим на укрепление нашего сотрудничества, а также духовных, политических и экономических связей. Открытие общего телеканала внесет большой вклад в изучение общей истории, в понимание друг друга, в сближение наших культур» - сказал Жансеит Кансеитович.



А также, на форуме выступил Генеральный секретарь международной организации ТЮРКСОЙ Дюйсен Касеинов, остановился на важности средств массовой информации в культурной и духовной интеграции тюркского народа. Кроме этого, руководитель центра TWESCO Дархан Кыдырали прочитал участникам собрания специальное Поздравительное письмо Даурена Абаева министра информации и коммуникации Республики Казахстан, который поддержал Медиа форум, собрав ведущих журналистов тюркского народа. Журналисты, участвовавшие в работе форума тюркоязычных государств обсудили повышение эффективности обмена информации среди государств и пришли к соглашению о тесном сотрудничестве в дальнейшей работе.



Фото: Пресс-служба акима ЮКО

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