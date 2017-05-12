СМИ: неизвестный захватил отделение банка в Австрии
12 мая 2017, 16:08
В здании могут находиться заложники.
Неизвестный захватил отделение банка в австрийском городе Эрпфендорф (федеральная земля Тироль), в здании могут находиться заложники, сообщает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.
По данным полиции, территория вокруг банка оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. На месте работает спецназ полиции, экстренные службы города.
Спецслужбы организовали кризисный штаб и пытаются выяснить мотивы захватчика. Он пока не выдвигал никаких требований.
Фото: © AP Photo/Hans Punz
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