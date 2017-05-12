Назначен Председатель Правления АО «Казконтент»

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, представил коллективу АО «Казконтент» нового Председателя Правления, сообщает Zakon.kz.

Кочетов Евгений Дмитриевич окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «финансы и кредит», Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова. Магистр экономики.

С 2009-2013 гг. работал в должностях эксперта, консультанта в различных структурных подразделениях центрального аппарата НДП «Нур Отан».

С 2013 - 2014 гг. - руководитель подразделения Девелопмента, АО «Корпорация «Цесна».

С 2014 по 2016 год - управляющий директор, ТОО «Kazakhstan Real Estate Group».

С 1 октября 2016 по 12 мая 2017 года занимал должность Директора РГУ «Служба Центральных Коммуникаций» Министерства информации и коммуникаций РК.

С 2009 года экономический обозреватель, ведущий авторской колонки общественно-политической газеты «Литер», делового издания «Капитал».

С 2015 года автор колонки «Экономика казахстанца» интернет-журнала «Власть», а также колумнист информационно-аналитического портала «Информбюро».

Автор ряда публикаций в ведущих республиканских и международных научных изданиях по вопросам денежно-кредитной, валютной политики и макроэкономики.

Автор книги «Слова, которые изменили Казахстан».

Награжден благодарностью президента Республики Казахстан.

Владеет казахским, русским, английским, немецким языками.