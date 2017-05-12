На центральном стадионе Алматы стартует Кубок Казахстана по эстафетному бегу

Около 200 легкоатлетов из различных регионов республики поведут 13-14 мая азартную борьбу за награды Кубка Казахстана и совмещенного с ним чемпионата страны по эстафетному бегу.





Соревнования пройдут на Центральном стадионе Алматы, а их участниками станут коллективы 12 областей и отдельные команды Астаны и Алматы. В ряде дисциплин (особенно, в женской части программы) на старт выйдут известные отечественные спортсменки, не раз выигрывавшие медали на турнирах мирового и азиатского уровней.





Рыпакова начинает сезон





Олимпийская чемпионка-2012 Ольга Рыпакова, представляющая Восточно-Казахстанскую область, заявлена в предварительных стартовых протоколах сразу в двух видах – прыжках в длину и тройном прыжке. В первой из этих дисциплин в споре с лидером нашей легкой атлетики постарается проявить себя 18-летняя Мария Овчинникова из Карагандинской области, завоевавшая в прошлом году «серебро» юниорского чемпионата Азии в тройном прыжке. Ну а в коронном виде Рыпаковой борьбу за высокие места поведут также две наши опытные прыгуньи – Ирина и Екатерина Эктовы (обе – Северо-Казахстанская область).





Серьезная компания





Очень интересным обещает стать соперничество за победу на женской 100-метровке. Здесь на старт должны выйти сразу пять золотых медалисток прошедшего недавно Гран-при Азии: победительницы в эстафете 4 по 100 метров Рима Кашафутдинова (Карагандинская обл.), Светлана Голендова (Жамбылская обл.), Юлия Рахманова и Анастасия Тулапина (обе – Алматы) и занявшая первое место на одном из этапов в беге на 100 метров с барьерами Айгерим Шиназбекова (Алматы).





Есть за кого поболеть





Голендова и Рахманова заявлены также на дистанции вдвое длиннее, где к ним присоединятся одна из лучших бегуний страны Виктория Зябкина (Алматы), четырежды поднимавшаяся на высшую ступень пьедестала континентального Гран-при-2017, и двукратная чемпионка этих соревнований в беге на 400 метров Элина Михина (ВКО).





Наверняка будет жарко на дорожке и в некоторых других женских беговых дисциплинах. Например, на 100-метровке вместе с Шиназбековой выступят перспективные спортсменки из различных областей, в беге на гладкие 400 метров конкуренцию Михиной постарается навязать опытная бегунья из южной столицы Марина Зайко, а в эстафетных видах сильные команды готовятся выставить сразу несколько регионов.





Кто возьмет Кубок?





Не дадут болельщикам скучать и соревнования в некоторых мужских дисциплинах. В заявках здесь вместе с нашими известными атлетами значится немало имен молодых спортсменов, не добивавшихся пока серьезных успехов на республиканских турнирах, но мечтающих поскорее попасть в первую сборную страны и «выстрелить» в ее составе на международном уровне.





Ожидается, что спор за командную победу в Кубке Казахстана поведут представители Алматы, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей, чьи заявки являются самыми представительными по количеству участников. 13 мая предварительные состязания начнутся в десять часов утра, а после обеда (в 15:00) наступит время финальных стартов. На следующий день розыгрыш медалей будет проходить с 9:00 до 15:00.





Источник kazathletics.kz