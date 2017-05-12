Мамин: внедрение ОСМС позволит расширить доступность медицинских услуг

Сегодня, Первый заместитель Премьер-Министра РК А.Мамин принял участие и выступил на парламентских слушаниях в Мажилисе по вопросам обеспечения населения лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и о состоянии и развития фармацевтической отрасли в Казахстане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

По его словам, проводимая в настоящее время реформа системы здравоохранения и внедрение системы обязательного медицинского страхования с 1 июля 2017 года позволит увеличить объемы финансирования и расширить доступность медицинских услуг.

Во исполнение поручения Главы государства, озвученного в Послании, в настоящее время прорабатываются меры по законодательному регулированию цен на лекарственные средства, в том числе цен на рынке, которые будут внесены для обсуждения в Парламент РК.

Как сказал Первый заместитель Премьер-Министра РК, Правительство продолжает работу по поддержке отечественных производителей лекарственных средств. В 2016 году объем казахстанской фармацевтической продукции составил 42,4 млрд.тенге, что составляет от 8-12 % от общего объема фармацевтического рынка. При этом, объем закупок государством 25,6 млрд.тенге или 60% от общего объема.

А.Мамин подчеркнул, что «в течение 5 лет планируется увеличить объем выпуска лекарственных средств отечественного производства в 2 раза, что значительно снизит импортозависимость».

Он также отметил, что «на постоянной основе ведется работа по формированию единого рынка лекарственных средств и медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза».

Сегодня, сообщил А.Мамин, в работе находятся 70 документов, направленных на повышение доступности безопасных, эффективных и качественных лекарств и изделий, улучшения условий для развития фармацевтического бизнеса.