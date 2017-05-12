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По факту пропажи пистолетов из Академии Погранслужбы КНБ начато досудебное расследование

12 мая 2017, 16:40

В настоящее время по делу проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.

По факту похищения 10 пистолетов Макарова из Академии Пограничной службы КНБ начато досудебное расследование, об этом Zakon.kz сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

Происшествие имело место по завершению учебных стрельб на войсковом стрельбище учебного заведения.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР и начато досудебное расследование по факту хищения огнестрельного оружия.

В настоящее время по делу проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на раскрытие преступления.

Напомним, 30 марта старший преподаватель кафедры вооружения и стрельбы специально-тактического факультета Академии подполковник Арызбаев получил из комнаты хранения оружия 10 пистолетов Макарова. Недостачу оружия выявили 6 мая. Поиски оружия результатов пока не дали.

Фото с сайта kgr.kz

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