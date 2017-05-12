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VW Group опровергла продажу Bentley и Bugatti

12 мая 2017, 16:45

Слухи о том, что группа Volkswagen избавится от части своих активов, чтобы выручить средства для борьбы с последствиями «дизельного» скандала, ходят практически с момента возникновения самого скандала в 2015 году.

Volkswagen Group не планирует продавать Bentley или Bugatti. Соответствующее заявление сделал в четверг Оливер Блюм, отвечающий в концерне за группу спортивных и люксовых брендов, а также возглавляющий Porsche.

По словам господина Блюма, которые приводит издание Automotive News Europe, у VW Group «нет никаких причин, чтобы продавать что-либо». Топ-менеджер также отметил, что сотрудничество Porsche и Bentley уже дает экономию свыше запланированных 100 миллионов евро в год.

Слухи о том, что группа Volkswagen избавится от части своих активов, чтобы выручить средства для борьбы с последствиями «дизельного» скандала, ходят практически с момента возникновения самого скандала в 2015 году. Разные источники утверждали, что, помимо Bentley и Bugatti, концерн может продать Lamborghini, Scania, инжиниринговое подразделение MAN или производителя мотоциклов Ducati. Причем разговоры о Ducati возобновились в конце апреля.

Текст: Александр Орехов
Фото: Bugatti

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