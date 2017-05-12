VW Group опровергла продажу Bentley и Bugatti
12 мая 2017, 16:45
Слухи о том, что группа Volkswagen избавится от части своих активов, чтобы выручить средства для борьбы с последствиями «дизельного» скандала, ходят практически с момента возникновения самого скандала в 2015 году.
Volkswagen Group не планирует продавать Bentley или Bugatti. Соответствующее заявление сделал в четверг Оливер Блюм, отвечающий в концерне за группу спортивных и люксовых брендов, а также возглавляющий Porsche.
По словам господина Блюма, которые приводит издание Automotive News Europe, у VW Group «нет никаких причин, чтобы продавать что-либо». Топ-менеджер также отметил, что сотрудничество Porsche и Bentley уже дает экономию свыше запланированных 100 миллионов евро в год.
Слухи о том, что группа Volkswagen избавится от части своих активов, чтобы выручить средства для борьбы с последствиями «дизельного» скандала, ходят практически с момента возникновения самого скандала в 2015 году. Разные источники утверждали, что, помимо Bentley и Bugatti, концерн может продать Lamborghini, Scania, инжиниринговое подразделение MAN или производителя мотоциклов Ducati. Причем разговоры о Ducati возобновились в конце апреля.
Текст: Александр Орехов
Фото: Bugatti
Via cartimes
Загрузка...
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858380-fc980520c2a9aedfea5ffad51c90c7ac
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...