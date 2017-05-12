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В Англии украли рукописную предысторию к книгам о Гарри Поттере на открытке

12 мая 2017, 16:55

Вместе с открыткой из дома были похищены ювелирные изделия.

Из частного дома в английском Бирмингеме похитили предысторию к книгам о Гарри Поттере, написанную Джоан Роулинг на почтовой открытке, сообщают Vesti.ru.

Рассказ из 800 слов был написан писательницей в 2008 году и продан на благотворительном аукционе за 5 тысяч фунтов. Аукцион был организован в поддержку британского PEN-клуба и общества по борьбе с дислексией, а свои работы для него предоставили несколько известных британских писателей, включая Себастьяна Фоулкса и Дорис Лессинг, сообщает Guardian.

Кража произошла в период времени с 13 по 24 апреля 2017 года. Вместе с открыткой из дома были похищены ювелирные изделия.

Полиция просит всех поклонников книг о Гарри Поттере дать знать в случае, если открытка будет выставлена на продажу, и не покупать ее. С аналогичной просьбой сама писательница обратилась к читателям в своем "Твиттере".

В рассказе, действие которого происходит за три года до рождения Гарри Поттера, повествуется о встрече его отца Джеймса и его друга Сириуса Блэка с двумя полицейскими-маглами (так в книгах о Гарри Поттере именуются обычные люди, не обладающие магическими способностями), которые остановили их после погони на мотоциклах. В результате волшебники сбегают от стражей порядка на летающих метлах.

Фото: vesti.ru

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