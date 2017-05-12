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В ВКО задержаны прокурор и бывший начальник РОВД

12 мая 2017, 16:57

Они водворены в изолятор временного содержания.

11 мая 2017 года следственно-оперативной группой по подозрению в злоупотреблении служебным положением и за участие в транснациональной преступной группе задержаны бывшие начальник Зыряновского РОВД и старший прокурор отдела прокуратуры Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ВКО.

Установлено, что преступления совершались транснациональной организованной преступной группой. Так, один из организаторов и руководителей преступной группы - гражданин Российской Федерации. Часть похищенных денег через банковские переводы направлялись в Россию.

Как установлено следствием, задержанные, с использованием своего служебного положения, оказывали услуги преступной группе, за что получали ежемесячное денежное вознаграждение.
В настоящее время следственной группой проводятся активные оперативные мероприятия по выявлению и задержанию других должностных лиц правоохранительных органов, замешанных в незаконном игорном бизнесе.
С октября прошлого года органами прокуратуры области расследуется уголовное дело об организации незаконного игорного бизнеса на территории региона.

Фото с сайта life.ru

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