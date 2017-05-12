Еще двое подсудимых по делу Тунгышбая Жаманкулова признали вину

Суд по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на съемки художественного фильма «Феникс», вышел на финишную прямую. Корреспонденту Zakon.kz удалось пообщаться за пределами зала суда с несколькими подсудимыми по данному делу.





Кто-то из них свою вину признал полностью, кто-то - частично, но каждый возвращает государству деньги, похищенные на проекте «Феникс». Наталья Юдина, обвиняемая по ст.189 ч.4 п.2 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, в особо крупном размере), предъявленную судом сумму ущерба возместила уже полностью. "Возвращаем "за того парня" - говорит она, обвиняя в хищении Тунгышбая Жаманкулова и рассказывает, на чем "Феникс" погорел.





- На должность исполнительного продюсера проекта «Феникс» меня пригласил продюсер и режиссер Талгад Жаныбеков. Он познакомил меня с продюсером ленты Тунгышбаем Жаманкуловым - учредителем компании «Turan business», ответственной за проект, сам он при этом являлся генеральным продюсером фильма. Сегодня, в череде судебных заседаний, я слушаю то, что он говорит и не верю ушам. Человек, полностью ответственный за проект материально, обещавший всем нам грандиозные планы, раз за разом требовал обналичить то одну сумму, то другую. Тунгышбай Жаманкулов был очень жёстким - говорил "мне нужно на ремонт, я вам сказал - езжайте и привезите деньги". Он все время обещал, что скоро придут большие деньги! Хорохорился постоянно - "Я всех продавлю, всех затопчу и решу со всеми. У меня большие связи...» Я признаю свою вину, потому что вынужденно подчинялась требованиям - являясь наемным сотрудником, не смела перечить и обналичивала для Жаманкулова деньги. Не была прежде в такой ситуации и не знала, как себя вести. Сейчас понимаю, что остальные члены команды тоже просто смирились с таким положением дел, за что, как и я, теперь расплачиваются судимостью, деньгами и предстоящим наказанием. Единственным исключением был Талгад Жаныбеков, режиссёр «Феникса» - съездил на Фестиваль в Канны, арендовал себе роскошные апартаменты, да только за один сценарий он получил 10 миллионов тенге! В то время пока он и Тунгышбай Жаманкулов кутили и ни в чем себе не отказывали, например, наняли водителей, охрану, ремонтировали дома и прочее, мы, как могли, пытались вести работу. Знать бы тогда к чему это приведёт - уволилась бы, конечно. Тунгышбай Жаманкулов имеет дар убеждения, не зря ведь он актёр, мы все ему верили, но такое лицемерие, знаете, это очень страшно! Он давил, зная, что каждый из нас боится потерять работу. Сегодня он и Талгад Жаныбеков пытаются "повесить всех собак" на меня, выставляя едва ли не главой проекта, но это не так, это смешно - по сути я вела координаторскую работу между поставщиками и всей съемочной группой.





На прошлом заседании мы подняли все договоры, просмотрели должностные обязанности каждого, везде четко прописано, что всю ответственность по проекту - и финансовую, разумеется - несет лично Тунгышбай Жаманкулов. Зачем он пытается выставить виноватой во всем меня понятно - с целью избежать ответственности. Но как не стыдно ему пытаться переложить полностью всё содеянное им на женские плечи - мои и управляющего директора "Казахфильма" Гаухар Искаковой - я не пойму никогда, ведь каждая - мама, у нас дети, мы обе признали свою вину. Почему в итоге женщины сидят в следственном изоляторе, а он в правительственной больнице заботится о своем здоровье, к тому же, бесплатно! Но ему плевать, он готов посадить в тюрьму кого угодно, лишь бы избежать наказания совсем! - не скрывает своих эмоций Наталья Юдина.





"Гуляли двое, расплачиваются все" - печально шутит следующий подсудимый – директор съемочной группы «Феникса» Марлен Абишев и поясняет: "Жаманкулов и Жаныбеков подвели всех".





Абишев оказывал услуги по организации съемок в Алматинской области, его обвинили в пособничестве в хищении средств. Вот в чем состояла его «роль»:





- Часть "моих" съемок не состоялась - по словам Тунгышбая Жаманкулова, проекту постоянно не хватало денег, хотя вся сумма пришла в его компанию сразу. Когда "Феникс" "встал", я спросил Тунгышбая: «Что делать?». Он ответил: «Возвращай деньги». Я приехал к нему в «Turan business» и отдал всю сумму, но по бумагам мы это не провели. Получается, что, таким образом, я обналичил деньги. Сегодня в суде я не перестаю удивляться - он дом отремонтировал, оказывается, шиковал с охраной и водителями, а мы сидели, ограниченные по всем финансовым фронтам, все слушали и верили в его грандиозные россказни. Но я виноват, что допустил халатность по оформлению денег, моя невнимательность - моя главная ошибка, но кто знал, что этот человек пообещает и обманет, - признался Абишев.





Его брат - Бижан Абишев, второй режиссер «Феникса» менее многословен:





- Меня обвиняют в двух вещах - в том, что я взял деньги и отдал эти же деньги. Я работал 4 месяца, позже из-за отсутствия необходимого объёма проделанных работ комиссия «Казахфильма» постановила, что общая работа не принимается. Получается, 4 месяца я получал деньги и ничего не делал. Но я эти 4 месяца вообще бесплатно работал, ведь я давно вернул все эти деньги Жаманкулову в его компанию, по его требованию, теперь мне думается, что он и не собирался ничего снимать: ему было выгоднее затянуть дело и растратить деньги, он просто не ожидал, что будет проверка, вот и все - рассказал Бижан Абишев.





И еще один подсудимый, которого обвиняют в пособничестве в хищении бюджетных средств - это предприниматель Илья Коробейников. Он являлся звукорежиссером-постановщиком проекта «Феникс» и выполнял услуги по привлечению специалистов к работе над фильмом. Мужчина свою вину признал частично.





- Я должен был привлечь специалистов и в подготовительный период деньги мне за это были перечислены. Но процесс постоянно тормозился, Жаманкулов с Жаныбековым "кормили завтраками", говорили, что все будет "в шоколаде": дошло до того, что деньги два месяца лежали на моем расчетном счете, а работу они тормозят. В итоге когда всё окончательно остановилось я по требованию компании Жаманкулова снял деньги за шестерых специалистов, которых так и не привлек, и отдал всю сумму наличными в офисе «Turan business». Теперь из-за их алчности и нежелания работать всерьёз я на скамье подсудимых. Раскаиваюсь в своих действиях, я просто доверял людям из «Turan business» и поверил лично Тунгышбаю Жаманкулову, на каждом шагу он кичится, что публичный человек, обещал, что все по бумагам будет оформлено. Конечно, это большой урок на будущее - все в обязательном порядке оформлять документально и не верить всяким лицемерам и аферистам, вроде него, - рассказал Илья Коробейников.





К числу людей, признавших свою вину, 12 мая утром присоединились подсудимые Данияр Абдыкадыров - представитель ТОО, с которым сотрудничала компания Жаманкулова, и режиссер «Феникса» Талгад Жаныбеков. Последний, как мы сообщали ранее, тоже начал погашать причиненный ущерб.





«Подсудимый Жаныбеков Т.К. свою вину во вменяемом преступлении признает полностью, чистосердечно раскаивается. Ущерб им возмещен частично. Остальное обязуется возместить в кратчайшие сроки после освобождения из-под стражи», - сказано в заявлении адвоката подсудимого Жаныбекова. Д. Абдыкадыров также обязуется возместить ущерб.



